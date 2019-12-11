Мало или много? Житель Эстонии тратит на рождественские подарки примерно столько

Рождественское ралли набирает обороты, количество покупателей в торговых центрах с каждым днем растет. А вам интересно узнать, сколько тратит на подарки средний житель Эстонии?
Согласно исследованию, проведенному по заказу Credit24, средняя сумма, потраченная в этом году на покупку рождественских подарков, составляет 128 евро, об этом сообщает Uudised.tv3.
Мы задали простой вопрос: сколько люди планируют потратить на подарки для своих близких и друзей. Ответы показывают, что эта сумма в среднем составляет 128 евро. В то же время 5% респондентов заявили, что готовы потратить 300 евро и более,
— сказал Джанар Калмус, глава отдела по работе с партнерами в Credit24.
Представляя результаты опроса, Калмус отметил, что 6% людей планируют потратить на подарки менее 20 евро.
32% респондентов делают подарки в диапазоне 100-200 €. Интересно, что мужчины готовы потратить на подарки около 75 евро.
По сравнению с американцами эстонцы действительно скромны: согласно исследованию, проведенному USA Today, американцы планируют потратить на рождественские подарки в этом году в среднем 1 047,83 доллара.