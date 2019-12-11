Ср, 11.12.2019
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Как похудела! Регина Тодоренко показала стройную фигуру в купальнике

Регина Тодоренко

ФОТО: Instagram

Похоже, Регина Тодоренко полностью восстановила фигуру после родов, передает Viva.

Сейчас Регина Тодоренко вместе со своим сыном Майклом наслаждается отдыхом на остове Бали, откуда делится пляжными снимками. К примеру, на одном из них ведущая запечатлена в купальнике, демонстрируя стройную фигуру. Регина не скрывала, что во время беременности набрала лишний вес, но, судя по новому фото в бикини, ей удалось восстановить фигуру. 

Как только снимок попал в сеть, поклонники буквально засыпали ее комплиментами, а публикация всего за несколько часов собрало более 130 тысяч отметок «нравится».

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