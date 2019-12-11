Как похудела! Регина Тодоренко показала стройную фигуру в купальнике

Сейчас Регина Тодоренко вместе со своим сыном Майклом наслаждается отдыхом на остове Бали, откуда делится пляжными снимками. К примеру, на одном из них ведущая запечатлена в купальнике, демонстрируя стройную фигуру. Регина не скрывала, что во время беременности набрала лишний вес, но, судя по новому фото в бикини, ей удалось восстановить фигуру.