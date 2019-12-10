ТОП-10 фото: смотри, какая красавица станет премьер-министром Финляндии

Самая молодая глава государства в мире!
Правительство Финляндии возглавит 34-летняя Санна Марин, став таким образом самым молодым премьер-министром в мире.
К присяге она будет приведена на этой неделе, после того как ее кандидатуру одобрит парламент и утвердит президент.
Кандидатуру Марин одобрила ведущая партия правящей коалиции Финляндии — социал-демократы. Главы остальных четырех партий — тоже женщины, причем трое из них моложе 35.
Сейчас Санна Марин занимает пост главы министерства транспорта.
Предыдущий глава кабинета министров и лидер социал-демократов Антти Ринне был вынужден покинуть правительство после скандала с почтовой забастовкой. Санна Марин станет третьим премьером за последний год.
Марин продолжит борьбу за сокращение углеродных выбросов. После победы в парламентском голосовании она сказала:
Нам предстоит много работы, чтобы вернуть доверие народа.