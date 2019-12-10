ТОП-10 фото: смотри, какая красавица станет премьер-министром Финляндии

Правительство Финляндии возглавит 34-летняя Санна Марин, став таким образом самым молодым премьер-министром в мире.

К присяге она будет приведена на этой неделе, после того как ее кандидатуру одобрит парламент и утвердит президент.

Кандидатуру Марин одобрила ведущая партия правящей коалиции Финляндии — социал-демократы. Главы остальных четырех партий — тоже женщины, причем трое из них моложе 35.

Сейчас Санна Марин занимает пост главы министерства транспорта.

Предыдущий глава кабинета министров и лидер социал-демократов Антти Ринне был вынужден покинуть правительство после скандала с почтовой забастовкой. Санна Марин станет третьим премьером за последний год.

Марин продолжит борьбу за сокращение углеродных выбросов. После победы в парламентском голосовании она сказала:

Нам предстоит много работы, чтобы вернуть доверие народа.