Вспомним последний концерт группы Roxette в Эстонии

В преддверии концерта Roxette в 2014 году мы писали, что эстонская аудитория была очень довольна предидущим выступлениями шведской поп-группы.

Оба концерта Roxette в Таллинне в 2001 и 2011 годах были очень запоминающимися, и зрители приветствовали группу овациями и пением,

— сказала в то время главный промоутер Live Nation Baltics Эва Палм.

Группа также очень тепло отнеслась к эстонской аудитории. О концерте 2011 года член Roxette Пер Гессле написал: «О, какая это была ночь! Боже мой, Таллинн взорвался! Отличный концерт, фантастическая публика и прием. Мари была в отличной форме. Большое спасибо всем, кто сделал эту ночь незабываемой. Мы бы очень хотели вернуться в Эстонию. В любой момент!»

Два года спустя группа приехала в Эстонию в последний раз.

Группа просуществовала целых тридцать лет, но в 2016 году по совету доктора Мари выступления пришлось прекратить.