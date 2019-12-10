Вт, 10.12.2019
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Пес разбудил хозяев и спас их от гибели в огне

Пожар. Иллюстративное фото.

ФОТО: bessarabia

В США пес успел вовремя предупредить хозяев о пожаре и спас им жизни. Об этом сообщает портал Daily Star.

Инцидент произошел в американском штате Джорджия. Хозяева проснулись посреди ночи от громкого лая пса по кличке Сэмми и обнаружили, что их дом охвачен пламенем. Все члены семьи успели выбраться на улицу и не пострадали. Однако трем их питомцам не удалось спастись.

Пожарные установили причину возгорания — короткое замыкание, вызванное перебоями электричества в морозильной камере. Возгорание началось в задней части дома, однако вскоре дым охватил все здание.

Сотрудники местной пожарной службы разместили фото пса на своей странице в Facebook. За спасение хозяев Сэмми назвали настоящим героем. После инцидента пожарные призвали людей установить в домах датчики дыма и не забывать регулярно их проверять, передает Lenta.

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