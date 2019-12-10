Пес разбудил хозяев и спас их от гибели в огне

Инцидент произошел в американском штате Джорджия. Хозяева проснулись посреди ночи от громкого лая пса по кличке Сэмми и обнаружили, что их дом охвачен пламенем. Все члены семьи успели выбраться на улицу и не пострадали. Однако трем их питомцам не удалось спастись.