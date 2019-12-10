«Боль и потери — это дар»: Бейонсе рассказала о своих выкидышах

Несмотря на неизбежную опустошенность после каждой неудачной беременности, певица научилась относиться к таким вещам мудро: «Жизнь стала преподавать мне уроки, в которых я нуждалась, сама того не зная. Теперь я усвоила, что боль и потери — на самом деле дар. Выкидыши научили меня, что сначала нужно научиться заботиться о себе, и только потом я смогу стать матерью». После рождения старшей дочери Блю Айви в 2012 году Бейонсе взглянула на жизнь и свое предназначение по-новому: «Я умирала и возрождалась, искала себя еще усерднее. У меня больше нет цели быть лучшей, я просто создаю искусство и наследие, которое меня переживет».