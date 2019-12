ТОП-10 хитов группы Roxette, которые любят все

Мари Фредрикссон и Пер Гессле создали Roxette в 1986 году. В 1987 году появился всемирный хит It must have been love , который позже использовали как саундтрек к фильму "Красотка" с Ричардом Гиром и Джулией Робертс. В 1989-м песня The Look принесла группе мировую славу. За свою историю шведский коллектив дал 557 концертов. Четыре песни Roxette занимали первое место в американских чартах Billboard. Общее число проданных группой альбомов превышает 75 миллионов копий.

Вот ТОП-10 самых популярных хитов группы Roxette, которые останутся в сердцах поклонников группы.

It Must Have Been Love

Listen To Your Heart

The Look

Spending My Time

Sleeping In My Car

How Do You Do

Fading Like A Flower

Joyride

Wish I Could Fly