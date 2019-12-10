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ТОП-10 хитов группы Roxette, которые любят все

Группа Roxette в Таллинне, 2011 год

ФОТО: Jelena Rudi

Вчера, 9 декабря, умерла солистка легендарной шведской поп-группы Roxette Мари Фредрикссон. Певица долгое время боролась с раком мозга.

Мари Фредрикссон и Пер Гессле создали Roxette в 1986 году. В 1987 году появился всемирный хит It must have been love, который позже использовали как саундтрек к фильму "Красотка" с Ричардом Гиром и Джулией Робертс. В 1989-м песня The Look принесла группе мировую славу. За свою историю шведский коллектив дал 557 концертов. Четыре песни Roxette занимали первое место в американских чартах Billboard. Общее число проданных группой альбомов превышает 75 миллионов копий.

Вот ТОП-10 самых популярных хитов группы Roxette, которые останутся в сердцах поклонников группы.

It Must Have Been Love

Listen To Your Heart

The Look

Spending My Time

Sleeping In My Car

How Do You Do

Fading Like A Flower

Joyride

Wish I Could Fly

Stars

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