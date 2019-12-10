ТОП-10 хитов группы Roxette, которые любят все

Вчера, 9 декабря, умерла солистка легендарной шведской поп-группы Roxette Мари Фредрикссон. Певица долгое время боролась с раком мозга.
Мари Фредрикссон и Пер Гессле создали Roxette в 1986 году. В 1987 году появился всемирный хит It must have been love, который позже использовали как саундтрек к фильму "Красотка" с Ричардом Гиром и Джулией Робертс. В 1989-м песня The Look принесла группе мировую славу. За свою историю шведский коллектив дал 557 концертов. Четыре песни Roxette занимали первое место в американских чартах Billboard. Общее число проданных группой альбомов превышает 75 миллионов копий.
Вот ТОП-10 самых популярных хитов группы Roxette, которые останутся в сердцах поклонников группы.
It Must Have Been Love
Listen To Your Heart
The Look
Spending My Time
Sleeping In My Car
How Do You Do
Fading Like A Flower
Joyride
Wish I Could Fly
Stars