Надо уметь: женщина заработала сотни тысяч евро на продаже грязных носков

В Великобритании 33-летняя Рокси Сайкс зарабатывает хорошие деньги весьма нестандартным способом.
Однажды коллега подметил, что у Сайкс красивые ноги, и ее убедили завести аккаунт в Instagram, где она могла бы их демонстрировать.
Женщина поняла, что продажа грязных носков и обуви – действительно хороший источник дохода после того, как за месяц заработала более восьми тысяч фунтов. На сегодняшний день она заработала на продаже грязных носков и старой обуви почти 119 000 евро.
«Теперь я думаю, что никогда не прекращу это делать - сколько бы лет мне не исполнилось, мои ноги всегда смогут заработать мне деньги», - отмечает она.
Теперь Рокси Сайкс продает вещи не только через соцсети, но и на сайтах. Пара носков, которую она проносила целый день, уходит за 20 фунтов (23 евро) , обувь после двух месяцев использования – за 200 фунтов (238 евро), а видео, на котором она шевелит пальцами ног, за 100 фунтов (119 евро).