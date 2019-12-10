Надо уметь: женщина заработала сотни тысяч евро на продаже грязных носков

Однажды коллега подметил, что у Сайкс красивые ноги, и ее убедили завести аккаунт в Instagram, где она могла бы их демонстрировать.

Женщина поняла, что продажа грязных носков и обуви – действительно хороший источник дохода после того, как за месяц заработала более восьми тысяч фунтов. На сегодняшний день она заработала на продаже грязных носков и старой обуви почти 119 000 евро.

«Теперь я думаю, что никогда не прекращу это делать - сколько бы лет мне не исполнилось, мои ноги всегда смогут заработать мне деньги», - отмечает она.