Пассажир снял, как Панин накинулся на девушку в самолете
42-летний артист, известный своим скандальным и эпатажным поведением, снова шокировал общественность, сообщает Лайф.
«Никуда я с тобой больше не полечу, я сейчас этот самолет в Турцию заверну», - кричал Панин.
Однако сам актер заявил, что видео постановочное. По его словам, он специально снял ролик, чтобы шокировать аудиторию. Артист заверил, что его не забирала полиция и пассажиры были в курсе происходящего. «Милиция меня отсюда не выводила. У нас всё хорошо. Что бы вам ни сказали — всё враньё! Видео, которое мы сняли на борту самолета, постановочное. Я не в наручниках!» - говорит актер.
Но зрители не оценили пранк, несмотря на признания актёра. Комментаторы были возмущены тем, что пассажирам пришлось выслушивать нецензурные «шутки» Панина. И отметили, что его розыгрыши изрядно утомили поклонников.