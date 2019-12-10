Пассажир снял, как Панин накинулся на девушку в самолете

В Сети стало распространяться видео, на кадрах которого Панин буянит в салоне на глазах у пассажиров. Актер ругается на свою спутницу, используя нецензурную лексику и толкая девушку в ответ. При этом разбушевавшийся артист угрожает развернуть воздушное судно.

Однако сам актер заявил, что видео постановочное. По его словам, он специально снял ролик, чтобы шокировать аудиторию. Артист заверил, что его не забирала полиция и пассажиры были в курсе происходящего. «Милиция меня отсюда не выводила. У нас всё хорошо. Что бы вам ни сказали — всё враньё! Видео, которое мы сняли на борту самолета, постановочное. Я не в наручниках!» - говорит актер.