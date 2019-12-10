Вт, 10.12.2019
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Пассажир снял, как Панин накинулся на девушку в самолете
Видео

Алексей Панин

ФОТО: Пятый канал, Светская Хроника

42-летний артист, известный своим скандальным и эпатажным поведением, снова шокировал общественность, сообщает Лайф.

В Сети стало распространяться видео, на кадрах которого Панин буянит в салоне на глазах у пассажиров. Актер ругается на свою спутницу, используя нецензурную лексику и толкая девушку в ответ. При этом разбушевавшийся артист угрожает развернуть воздушное судно.

«Никуда я с тобой больше не полечу, я сейчас этот самолет в Турцию заверну», - кричал Панин.

Однако сам актер заявил, что видео постановочное. По его словам, он специально снял ролик, чтобы шокировать аудиторию. Артист заверил, что его не забирала полиция и пассажиры были в курсе происходящего. «Милиция меня отсюда не выводила. У нас всё хорошо. Что бы вам ни сказали — всё враньё! Видео, которое мы сняли на борту самолета, постановочное. Я не в наручниках!» - говорит актер.

Но зрители не оценили пранк, несмотря на признания актёра. Комментаторы были возмущены тем, что пассажирам пришлось выслушивать нецензурные «шутки» Панина. И отметили, что его розыгрыши изрядно утомили поклонников.

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