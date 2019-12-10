WhatsApp перестанет работать у миллионов пользователей менее чем через месяц

Популярный мессенджер WhatsApp перестанет функционировать на мобильной операционной системе Windows Phone после 31 декабря 2019 года, а с февраля прекратит поддержку Android до версий 2.3.7 и iPhone с операционными системами до iOS 8 включительно, пишет «Экономика сегодня».

Такое решение принято в связи с тем, что перечисленные платформы не предоставляют вариантов для расширения возможностей приложения в будущем, пояснили в компании.

Обмен сообщениями будет возможен на устройствах Android 4.0.3 и выше, и iPhone на iOS 9 и далее.

«В iOS 8 вы больше не можете создавать новые учетные записи или проверять существующие учетные записи», — отметили разработчики.