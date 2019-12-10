Умерла солистка группы Roxette Мари Фредрикссон

«С большой грустью мы вынуждены объявить, что одна из наших любимых артисток ушла от нас. Мари Фредрикссон скончалась утром 9 декабря в апартаментах после продолжительной болезни», — говорится в заявлении Димберг.

Другой участник Roxette Пер Гессле выразил соболезнования в связи с случившимся. «Вся моя любовь с ней и с ее семьей. Жизнь никогда не будет прежней», — отметил он.

В 2002 году у Фредрикссон диагностировали рак мозга. В 2016 году Roxette объявили о прекращении концертной деятельности. Тогда артистка пояснила, что врачи посоветовали ей воздержаться от гастролей, так как она испытывала проблемы с памятью и передвижением.

Солистка группы Roxette ФОТО: Leif R Jansson/SCANPIX/Code 50020