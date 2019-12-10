Фото Анджелины Джоли напугали пользователей Сети

Одна из самых красивых женщин в мире уже давно перестала походить сама на себя. Знаменитость очень сильно похудела, выглядит болезненной и уставшей.

Новые фотографии Джоли, опубликованные в Instagram молодым актером Алексом Томасом Смитом, лишь укрепили переживания поклонников по поводу состояния Анджелины.

Известно, что актер встретился с Джоли, которая пришла посмотреть его шоу «Дорогой Эван Хэнсен» в одном из театров лондонского Уэст Энда. После постановки 44-летняя звезда пришла за кулисы, чтобы пообщаться с коллегами, и Смит признался, что является давним поклонником Анджелины и даже сделал татуировку в ее честь.

Актер заявил, что актрисе понравилась его татуировка, и она даже согласилась расписаться под ней и сфотографироваться с ним на память.

Однако снимки Джоли ужаснули ее поклонников. Многих поверг в шок ее внешний вид. Нашлись и те, кто заявил, что их напугали кадры с актрисой.