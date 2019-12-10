ТОП-5 наиболее удачных песен от Эстонии для «Евровидения-2020» по версии Limon.ee

Уже через два месяца состоятся полуфиналы Eesti Laul 2020, победитель которого отправится представлять Эстонию на песенном конкурсе "Евровидение-2020".
Уже сейчас на официальной странице эстонского отбора можно прослушать песни всех полуфиналистов. Финал Eesti Laul состоится 29 февраля – тогда мы и узнаем, кто же поедет от Эстонии покорять сцену в Нидерландах в мае 2020 года.
По мнению Postimees, последние пару лет организаторы конкурса решили оставаться в зоне комфорта и не пускать на конкурс что-то необычное. В комментариях к тому же материалу можно насчитать нескольких согласных с этим мнением людей. Примерно так же считает и наш друг и журналист Антон Самсонов из Москвы, который ежегодно следит за Eesti Laul. Он сказал порталу Limon, что в этот раз песни скучные, обычный радиоформат.
Музыкальные критики уверены на 100 процентов, что в случае триумфа в Эстонии, ни одной из песен списка не удастся на «Евровидении» выиграть и привезти победу домой.
Все песни, которые будут участвовать в полуфиналах, можно послушать ЗДЕСЬ!
ТОП-5 наиболее удачных композици от Эстонии для "Евровидения-2020" по версии Limon.ee.
Out in space – Shira
Авторы: Марика Родионова и Карл-Андер Рейсманн
What love is – Уку Сувисте
Авторы: Уку Сувисте и Шарон Вон
I’m sorry. I messed up – Уудо Сепп
Автор: Андрей Зевакин
Unistustes – Марилийс Йыгева
Авторы: Марилийс Йыгева и Оливер Мазурчак
Break me – Laura
Авторы: Лаура Пыльвере, Янне и Джессика Хюэтю