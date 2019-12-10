Вт, 10.12.2019
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ТОП-5 наиболее удачных песен от Эстонии для «Евровидения-2020» по версии Limon.ee

Uku Suviste.

ФОТО: Mailiis Ollino

Уже через два месяца состоятся полуфиналы Eesti Laul 2020, победитель которого отправится представлять Эстонию на песенном конкурсе "Евровидение-2020". 

Уже сейчас на официальной странице эстонского отбора можно прослушать песни всех полуфиналистов. Финал Eesti Laul состоится 29 февраля – тогда мы и узнаем, кто же поедет от Эстонии покорять сцену в Нидерландах в мае 2020 года.

По мнению Postimees, последние пару лет организаторы конкурса решили оставаться в зоне комфорта и не пускать на конкурс что-то необычное. В комментариях к тому же материалу можно насчитать нескольких согласных с этим мнением людей. Примерно так же считает и наш друг и журналист Антон Самсонов из Москвы, который ежегодно следит за Eesti Laul. Он сказал порталу Limon, что в этот раз песни скучные, обычный радиоформат. 

Музыкальные критики уверены на 100 процентов, что в случае триумфа в Эстонии, ни одной из песен списка не удастся на «Евровидении» выиграть и привезти победу домой. 

Все песни, которые будут участвовать в полуфиналах, можно послушать ЗДЕСЬ!

ТОП-5 наиболее удачных композици от Эстонии для "Евровидения-2020" по версии Limon.ee.

Out in space – Shira

Авторы: Марика Родионова и Карл-Андер Рейсманн

What love is – Уку Сувисте

Авторы: Уку Сувисте и Шарон Вон

I’m sorry. I messed up – Уудо Сепп

Автор: Андрей Зевакин

Unistustes – Марилийс Йыгева

Авторы: Марилийс Йыгева и Оливер Мазурчак

Break me – Laura

Авторы: Лаура Пыльвере, Янне и Джессика Хюэтю

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