Эстонка об отношениях с психопатом: «Были моменты, когда казалось, что так мне и надо»

Мерли Кауниссаар рассказала, что познакомилась с бывшим возлюбленным на работе и сразу с ним поладила, им показалось, что они очень похожи. Общение плавно перетекло в любовные отношения.

Женщина рассказала, что первые признаки насилия стали проявляться еще в самом начале отношений, однако она не придала этому большого значения, потому что на тот момент была влюблена. Она объяснила, что в начале отношений бывший возлюбленный был очень ревнив и позволял себе опускать женщину словами ниже плинтуса.

Мерли активно вела свой блог, в котором подробно описывала конкретные дни и ситуации. Информация стала общедоступной примерно через год после происшествий.

Он мог мной манипулировать, я сама ему это позволила. Были моменты, когда казалось, что так мне и надо,

— рассказала Мерли.

На вопрос ведущего, почему Мерли не ушла от него сразу же, как начала замечать насильственное поведение в свою сторону, она ответила, что это сложно описать, но когда она пребывала в состоянии истерики и плакала от его же действий, он оказывывался единственным, кто сразу же ее утешал и обещал, что все будет хорошо. Как правило, после этого он дарил ей подарки и делал для нее всё — оказывался единственным спасением.

Всю серьезность ситуации Кауниссаар осознала лишь тогда, когда ее возлюбленный записался на «терапию отношений», чтобы справиться со своей агрессией. Вскоре терапевт попросила их прийти на прием вместе и после этого провела отдельную беседу с Мерли, в которой рассказала, какая жизнь ждет ее в будущем с этим мужчиной, если она останется с ним в отношениях.

Мерли говорит, что не восприняла слова терапевта всерьез, однако она фиксировала побои, обращалась в кризисный центр, вела свой тайный блог и на подсознательном уровне была готова в любой момент сбежать.

Так же Кауниссаар рассказала, что после того, как она сделала записи своего блога общедоступными, ей написало множество жертв домашнего насилия. Мерли посоветовала женщинам, оказавшимся в похожей ситуации, стараться фиксировать побои и обязательно обращаться в кризисные центры помощи женщинам.