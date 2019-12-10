Сектантка актриса Анна Большова прекратила общение с мамой более 20 лет назад

43-летняя Анна Большова известна ролями в сериалах «Остановка по требованию» и «Жаркий лед», а также участием в весьма откровенных спектаклях театра «Ленком». Артистка рано определилась с профессией, начав изучать актерское мастерство уже в возрасте 14-ти лет.

В 2000-х годах Большова много снималась в кино. Но в какой-то момент неожиданно пропала с радаров, заставив поклонников поволноваться. Тогда появились слухи, что звезда вместе с другими членами семьи попала в секту. Якобы отец актрисы женился на даме, являющейся духовным лидером этой общины, а маму Большовой изгнали из секты, не позволяя ей общаться с близкими. Анна неоднократно отрицала слухи. «Причиной расставания родителей была новая любовь папы. А то, что дальше начало происходить, было неадекватной маминой местью», — подчеркнула она.