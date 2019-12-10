«Мне бы такого!»: обнаженный Тарзан в костюме Деда Мороза восхитил фанаток

Артист Тарзан, чье настоящее имя Сергей Глушко, впечатлил фанаток новой публикацией в Instagram. Супруг певицы Натальи Королевой опубликовал в соцсеть снимок, на котором предстал обнаженным с накинутым на плечи халатиком Деда Мороза.

На фотографии звезда позирует в компании еще трех сексуальных красавчиков. Причинные места мужчины прикрывают упаковками с подарками. Провокационным фото Тарзан решил привлечь внимание поклонников к своему новогоднему шоу.

«Этот подарок под елку не положишь — он всегда стоИт!» — дерзко подписал пост знаменитость.

Поклонницы буквально завалили кумира восторженными комментариями. Многие фанатки признались — они мечтают о таком мускулистом Дедушке Морозе, как Тарзан. Подписчицы уверили любимца, что очень ждут выхода его нового шоу. Пользователи соцсети похвалили Сергея Глушко за идеальную физическую форму и невероятное обаяние.

«Хорошие Деды Морозы, аж жар пошел от таких»; «Мне бы такого Деда Мороза! Ух…»; «Русские Деды Морозы самые сексуальные и красивые», — написали фолловеры.

Тарзан в костюме Деда Мороза ФОТО: Instagram