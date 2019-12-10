Меркурий в Стрельце с 9 декабря: опасности, о которых предостерегают астрологи

Меркурий ведает информационными потоками, денежной удачей, а также созданием новых связей. Планета пробудет в Стрельце до 28 декабря. Это означает, что в названных сферах нужно проявить особую осторожность, потому что Меркурий будет деструктивным. Начать стоит с повышения настроения и с избавления от беспокойства. В этом вам помогут пять полезных техник.

Проблемы в финансовой сфере

Меркурий — покровитель денег, финансовых потоков. Этот денежный управленец станет негативным на весь период пребывания в Стрельце. Из-за этого астрологи отмечают высокую вероятность разочарований в покупках. Перед новогодними праздниками такой расклад особенно неприятен, но не стоит переживать: 29 декабря энергетика планеты вновь станет благоприятной, так что у нас в запасе будет три дня для того, чтобы успеть купить подарки и все необходимое.

Также эксперты сайта dailyhoro.ru советуют быть осторожнее в работе, при принятии важных решений в бизнесе, при заключении соглашений и подписании бумаг. Меркурий может нарушить наши планы, поэтому лучше заранее продумать тактику на этот случай.

Ложь, обман и хитрость

Люди станут более лживыми в период с 9 по 28 декабря. Меркурий сделает так, что каждый будет считать своим долгом приукрасить что-нибудь в своем рассказе, исказить факты. В большинстве случаев искажение информации будет происходить автоматически, поэтому важно проверять всё, что вам говорят, не верить никому на слово. Также полезно будет поставить энергетическую защиту , чтобы снизить вероятность конфликтов с недоброжелателями и токсичными людьми.

Из-за влияния Меркурия будет затруднено обучение. Астрологи советуют тем, кто обучается в университетах и колледжах, пока не заниматься сбором новой информации, а сфокусироваться на заучивании уже полученных и проверенных сведений.

Если вы являетесь ревнивым человеком, то, пока Меркурий будет в Стрельце, вам стоит меньше верить слухам и сплетням, давать второй половинке больше свободы. Ссоры и конфликты, которые произойдут в этот период, могут испортить новогодние праздники и лишить вас хорошего настроения.

Знакомства и общение

Меркурий — главный помощник при создании деловых или любовных связей. Эта планета помогает находить общий язык людям с разным характером. Пребывание в Стрельце сделает затрудненным простое и непринужденное общение. Это значит, что лучше приостановить поиски второй половинки, а также не выяснять отношения с близкими.