Меркурий в Стрельце с 9 декабря: опасности, о которых предостерегают астрологи
9 декабря Меркурий перешел в созвездие Стрельца. Астрологи считают, что это изменение будет иметь множество негативных последствий для людей. Эксперты расскажут о том, как преодолеть трудности в конце года.
Меркурий ведает информационными потоками, денежной удачей, а также созданием новых связей. Планета пробудет в Стрельце до 28 декабря. Это означает, что в названных сферах нужно проявить особую осторожность, потому что Меркурий будет деструктивным. Начать стоит с повышения настроения и с избавления от беспокойства. В этом вам помогут пять полезных техник.
Проблемы в финансовой сфере
Меркурий — покровитель денег, финансовых потоков. Этот денежный управленец станет негативным на весь период пребывания в Стрельце. Из-за этого астрологи отмечают высокую вероятность разочарований в покупках. Перед новогодними праздниками такой расклад особенно неприятен, но не стоит переживать: 29 декабря энергетика планеты вновь станет благоприятной, так что у нас в запасе будет три дня для того, чтобы успеть купить подарки и все необходимое.
Также эксперты сайта dailyhoro.ru советуют быть осторожнее в работе, при принятии важных решений в бизнесе, при заключении соглашений и подписании бумаг. Меркурий может нарушить наши планы, поэтому лучше заранее продумать тактику на этот случай.
Ложь, обман и хитрость
Из-за влияния Меркурия будет затруднено обучение. Астрологи советуют тем, кто обучается в университетах и колледжах, пока не заниматься сбором новой информации, а сфокусироваться на заучивании уже полученных и проверенных сведений.
Если вы являетесь ревнивым человеком, то, пока Меркурий будет в Стрельце, вам стоит меньше верить слухам и сплетням, давать второй половинке больше свободы. Ссоры и конфликты, которые произойдут в этот период, могут испортить новогодние праздники и лишить вас хорошего настроения.
Знакомства и общение
Меркурий — главный помощник при создании деловых или любовных связей. Эта планета помогает находить общий язык людям с разным характером. Пребывание в Стрельце сделает затрудненным простое и непринужденное общение. Это значит, что лучше приостановить поиски второй половинки, а также не выяснять отношения с близкими.
Меркурий в Стрельце может помешать вам произвести наилучшее первое впечатление, поэтому всецело полагаться на удачу на собеседовании или на первом свидании не стоит. Лучше выглядеть максимально презентабельно и готовиться к таким событиям особенно тщательно. Еще лучше будет подобные встречи просто перенести.