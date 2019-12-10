«Не потянула»: дочь Заворотнюк сделала важное заявление

В сториз своего аккаунта она опубликовала сообщение о том, что «не потянула» свой бизнес. Ранее девушка развивала собственный магазин дизайнерской одежды, но сейчас, судя по всему, она отказалась от этой затеи.

«Дорогие подписчики, я больше не имею никакого отношения к D8_Moskow. По вопросам обращайтесь на их страницу напрямую», - написала она, не став комментировать подробности произошедшего.