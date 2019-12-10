«Не потянула»: дочь Заворотнюк сделала важное заявление

Старшая дочь тяжелобольной актрисы Анастасии Заворотнюк Анна сделала громкое заявление в своем Instagram.
В сториз своего аккаунта она опубликовала сообщение о том, что «не потянула» свой бизнес. Ранее девушка развивала собственный магазин дизайнерской одежды, но сейчас, судя по всему, она отказалась от этой затеи.
«Дорогие подписчики, я больше не имею никакого отношения к D8_Moskow. По вопросам обращайтесь на их страницу напрямую», - написала она, не став комментировать подробности произошедшего.
Напомним, что Анна Заворотнюк в свое время закончила частную школу в Англии, а затем поступила в Высшую школу современных социальных наук МГУ, но была оттуда отчислена. В минувшем сентябре она открыла в российской столице магазин с одеждой собственного бренда, но не смогла удержаться на плаву.