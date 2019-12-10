Вот это хоромы! Малышева впервые показала свою двухэтажную квартиру
Ведущая передачи «Жить здорово!» на «Первом канале» Елена Малышева удивила подписчиков своего Instagram съемками, сделанными внутри ее квартиры.
Видео начинается с приветствия телеведущей съемочной группы возле двери своих апартаментов. В кадре Малышева рассказывает зрителям о том, как изменилась ее жизнь после перенесенного гипертонического криза.
В частности, она демонстрирует небольшой автоматический тонометр, рассказывает про специальное приложение для измерения давления на телефоне, демонстрирует полулежа на кресле, как она сама выполняет соответствующую процедуру по утрам и говорит, что пьет от давления по вечерам препарат лизиноприл.
При этом в кадре можно увидеть практически музейное убранство квартиры телеведущей: просторные помещения, дорогой ремонт, роскошную мебель, напольные часы, лестницу на второй этаж. В спальне Малышевой в кадр попадает также явно недешевая мебель знаменитости, ее кровать, тумбочки, картины на стенах и другие предметы интерьера жилища.
Многие пользователи обратили внимание на дорогостоящую двухэтажную квартиру ведущей «Жить здорово!».