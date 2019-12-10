Вот это хоромы! Малышева впервые показала свою двухэтажную квартиру

Видео начинается с приветствия телеведущей съемочной группы возле двери своих апартаментов. В кадре Малышева рассказывает зрителям о том, как изменилась ее жизнь после перенесенного гипертонического криза.

В частности, она демонстрирует небольшой автоматический тонометр, рассказывает про специальное приложение для измерения давления на телефоне, демонстрирует полулежа на кресле, как она сама выполняет соответствующую процедуру по утрам и говорит, что пьет от давления по вечерам препарат лизиноприл.