Все увидели фонтан: Плющенко во время шоу на льду пробил коньком трубу

По его словам, шоу было решено перенести на утро, чтобы подготовить лед, но проблемы так и не были решены. «Лед нас все равно подвел, помимо дырки в середине льда, которую все аккуратненько объезжали, к концу шоу лед начал таять и трескаться, но мы все-таки рискнули с Саней в финале прыгнуть», - пишет Плющенко.