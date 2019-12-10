Вт, 10.12.2019
Скорее узнайте, какое супершоу готовит Таллинн в новогоднюю ночь для жителей и гостей столицы! СМОТРИТЕ ПОДРОБНЕЕ>

Гороскоп на 10 декабря: Овнов подстерегают мошенники, а Весам не стоит слишком откровенничать

Утро. Иллюстративное фото

ФОТО: Shutterstock

Весь сегодняшний световой день на нас влияют мощные и благодатные энергии 14-х лунных суток. Этот день лунного календаря многие считают самым лучшим днем месяца — используйте его энергию по полной программе. Но ближе к концу рабочего дня нужно вести себя максимально внимательно и осторожно. После пяти вечера наступают сложные и провокационные 15-е лунные сутки.

Овен

Следите за ценными вещами, если не хотите потерь. Также не подвергайте риску свою пищеварительную систему.

Телец

Решение вашей проблемы лежит прямо у вас перед глазами – просто посмотрите под ноги и увидите его.

Близнецы

В этот день вам будет полезно почаще переключаться с работы на отдых, чтобы избежать переутомления.

Рак

Вы получите заманчивое предложение – не торопитесь от него отказываться, прежде чем не взвесите все за и против.

Лев

Вам предстоят серьезные столкновения с оппонентами, так что ищите достойные аргументы в свою пользу.

Дева

Ваше умение красиво говорить и убеждать в своей правоте привлечет в ваш бизнес новых выгодных партнеров.

Весы

Звезды не рекомендуют слишком откровенничать с людьми, потому что в вашем окружении появился завистник.

Скорпион

Старайтесь не общаться с конфликтными людьми, потому что вы все равно ничего не докажете, а лишь потратите время.

Стрелец

Ваши финансовые проблемы благополучно разрешатся благодаря поддержке единомышленников.

Козерог

У вас на удивление развита интуиция, а потому вам совершенно не нужны посторонние советы и помощь, пишет «Сегодня».

Водолей

Чтобы решить свои насущные вопросы, вам сначала предстоит помочь близким людям разобраться с их проблемами.

Рыбы

В этот день вам следует все делать быстро и точно. От этого напрямую зависит ваша удача и возможность получить прибыль.

НАВЕРХ