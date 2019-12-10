Гороскоп на 10 декабря: Овнов подстерегают мошенники, а Весам не стоит слишком откровенничать

Весь сегодняшний световой день на нас влияют мощные и благодатные энергии 14-х лунных суток. Этот день лунного календаря многие считают самым лучшим днем месяца — используйте его энергию по полной программе. Но ближе к концу рабочего дня нужно вести себя максимально внимательно и осторожно. После пяти вечера наступают сложные и провокационные 15-е лунные сутки.
Овен
Следите за ценными вещами, если не хотите потерь. Также не подвергайте риску свою пищеварительную систему.
Телец
Решение вашей проблемы лежит прямо у вас перед глазами – просто посмотрите под ноги и увидите его.
Близнецы
В этот день вам будет полезно почаще переключаться с работы на отдых, чтобы избежать переутомления.
Рак
Вы получите заманчивое предложение – не торопитесь от него отказываться, прежде чем не взвесите все за и против.
Лев
Вам предстоят серьезные столкновения с оппонентами, так что ищите достойные аргументы в свою пользу.
Дева
Ваше умение красиво говорить и убеждать в своей правоте привлечет в ваш бизнес новых выгодных партнеров.
Весы
Звезды не рекомендуют слишком откровенничать с людьми, потому что в вашем окружении появился завистник.
Скорпион
Старайтесь не общаться с конфликтными людьми, потому что вы все равно ничего не докажете, а лишь потратите время.
Стрелец
Ваши финансовые проблемы благополучно разрешатся благодаря поддержке единомышленников.
Козерог
У вас на удивление развита интуиция, а потому вам совершенно не нужны посторонние советы и помощь, пишет «Сегодня».
Водолей
Чтобы решить свои насущные вопросы, вам сначала предстоит помочь близким людям разобраться с их проблемами.
Рыбы
В этот день вам следует все делать быстро и точно. От этого напрямую зависит ваша удача и возможность получить прибыль.