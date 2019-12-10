Как перестать тратить деньги на бесполезные вещи

Придерживайся финансовой дисциплины

Конечно, нельзя совсем отказывать себе в удовольствии приобрести понравившуюся вещицу. Будь это что-то из одежды, обуви, украшений, каких-либо товаров в дом и так далее. Но это не значит, что надо покупать все подряд. Не секрет, что маркетологи делают все для того, чтобы мы тратили денег больше, чем необходимо. Это скидки, распродажи, акции, а также всевозможные товары, для импульсивных покупок расположенные возле кассы. Также маркетологи умеют очень хорошо влиять на чувства обоняния, осязания и слуха. С подобными хитростями и уловками все мы давно знакомы. Однако очень часто, не подозревая этого, попадаем на их удочку.В первую очередь, необходимо навести ревизию в своих шкафах, избавиться от ненужных тебе вещей. Не зря говорят, если человек не вспомнил о какой-либо вещи и не воспользовался ею в течение года, то и не воспользуется. Значит необходимо от нее избавиться. Надо стараться регулярно пересматривать не только свой гардероб, но и хозяйственную утварь, продукты и другие вещи в доме. Не держись за надоевшие, нелюбимые и некомфортные предметы. Подари их своим знакомым, продай. Или просто отдай на переработку. А теперь переходим к более конкретным советам.

Практикой давно доказано, что польза какой-либо вещи намного важнее ее стоимости. Не стоит жалеть деньги на качественное и комфортное изделие, которым ты будешь пользоваться с большим удовольствием. Будь это что-то из одежды, обуви или какие-либо другие товары в твоем доме. Ну а если, зайдя в торговый центр, ты тут же хочешь приобрести вещь, которая не предусмотрена бюджетом, задай себе вопрос: а нужна ли она именно сейчас и стоит ли того, чтобы ее купить? Отложи покупку на потом. Подумай день-два. И, вполне возможно, у тебя пропадет желание ее приобрести.

Контролируй свой бюджет

Довольно-таки действенный и эффективный метод не покупать лишнего – это составление плана покупок на месяц. Находясь в торговом центре, просто помни, на какие покупки выделены деньги в этом месяце. Если их нет в твоем списке, ты проходишь мимо. Это работает! Главное, не поддаваться соблазну. Обязательно в конце каждого месяца необходимо проверять, без каких приобретений можно было бы обойтись в этот период. Сколько ты расходовал на всякие безделушки, в то время как можно было вложить эти деньги во что-то более необходимое.

В момент покупки сделай паузу

Прежде, чем купить какую-либо вещь, подумай день или даже больше. Не делай это на эмоциях. Как только первый эмоциональный порыв купить ее исчезнет, ты уже трезво можешь осмыслить, насколько это приобретение тебе необходимо. Как правило, очень часто мы совершаем импульсивные покупки за рубежом. Причина в том, что мы сталкиваемся с новыми брендами, имеем на руках валюту и у нас появляется склонность тратить ее на абсолютно ненужные вещи. А местные торговцы, пользуясь этим, спешат всучить всякую ерунду и безделушки. Перед поездкой необходимо тщательно продумать и спланировать все покупки заранее.

Контролируй себя при онлайн-шопинге

Сейчас онлайн-шопинг является популярной формой приобретения всевозможных товаров. Через интернет можно приобрести абсолютно все – начиная одеждой и заканчивая мебелью. Хоть сейчас большинство онлайн-магазинов предлагают услуги возврата неподходящих товаров, все равно необходимо внимательно изучить предложение. При этом обязательно почитать отзывы о товаре, проверить размерную сетку, а также увидеть его на фото покупателей.

Посещай торговые центры с друзьями

Не можешь себя контролировать – иди в магазин с друзьями. Находящийся рядом друг сможет отговорить тебя от необдуманных ненужных покупок. Дать тебе дельный совет. А что касается одежды, то посмотреть со стороны, оценить, как ты смотришься в том или ином костюме. А если идешь за покупками в одиночестве, составь список и постарайся от него не отступать. Это бывает сложно, но если серьезно подойти к делу – то вполне реально.

Окружай себя комфортными вещами

Комфорт – это один из основных факторов при приобретении нового товара. Особенно это касается одежды и обуви. Они должны смотреться на тебе не только красиво и элегантно, но быть удобными и комфортными. Если при покупке той или иной вещи у тебя возникают сомнения, не бери ее, покупай то, что действительно тебе идеально подходит и по душе. Окружай себя теми вещами, которые приносят только радость и удовольствие.

Не увлекайся распродажами

Известно, что хорошие, качественные товары очень редко доживают до распродажи. Как правило, на сезонных сейлах можно приобрести изделия, которые уже выходят из моды или же не очень хорошего качества. К тому же низкие цены побуждают покупателя к приобретению лишних, ненужных вещей. Впоследствии они просто будут у тебя лежать забытыми в шкафу или кладовке. Но если все-таки хочешь что-то купить со скидкой, обращай внимание на более дорогие бренды. В сезон скидок аутлеты и винтажные магазины дают прекрасную возможность приобрести качественные товары по более низкой цене.

Регулярно избавляйся от ненужных вещей

Минимум раз в год проводи ревизию и выбрасывай вещи, которыми ты не пользуешься. А то, сколько мусорных мешков наберешь в результате, будет эффективным напоминанием о том, что нельзя тратить деньги на бесполезные вещи.

При покупке применяй «тест незнакомца»

Прежде чем приобрести ту или иную вещь, спроси себя, что бы выбрал, если бы незнакомый человек предложил тебе сумму, равную стоимости этой вещи, или эту вещь? Очень часто ответ будет очевиден: конечно, деньги. Тогда ты поймешь, что эти средства целесообразнее расходовать на более важные траты. И в последний момент передумаешь приобретать товар.

Стань минималистом – избегай ненужных вещей

Скандинавская философия минимализма предполагает: прежде чем приобрести какую-либо вещь, нужно задать себе вопрос: «Смогу ли я прожить без нее?». По всей вероятности, в 99% случаев ответ будет «да». Это дает возможность понять, какие вещи нам необходимы, а какие нет. Это касается абсолютно всех категорий. Можно начинать избавление от лишних вещей в шкафах, потом продать или кому-то подарить ненужные книги, избавиться от ежедневника и бумажных документов.

Покупай только самое нужное

Перед любой покупкой задай себе вопросы: точно ли это мне нужно? Есть ли у меня вещи, которые выполняют подобные функции? Часто ли я буду этим пользоваться? В чем причина покупки? И главное – представь, что у тебя появилось больше денег – купил бы ты эту вещь? Человек, который придерживается принципа минимализма, отказывается от ненужных покупок сознательно. Он понимает, что не стоит загромождать свой дом вещами, без которых прекрасно можно обойтись. И при этом человек не страдает, если отказывается от расходов на них.



Конечно, вряд ли у тебя получится сразу избавиться от привычки приобретать вещи не думая. На это нужно время. Но если ты прислушаешься к этим советам, то постепенно перестанешь тратить деньги на бесполезные и ненужные покупки.



А как ты распоряжаешься своим бюджетом?