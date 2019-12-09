Мечта всей жизни: девушка из Латвии стала капитаном самолета

Алина живет в Юрмале и ведет блог в социальной сети Instagram, где из первых уст рассказывает о буднях, обязанностях пилота и о том, как осуществлять свои мечты.

«Пилотом я мечтала стать с детства. В 11 лет это стало для меня основной целью – я не просто мечтала об этом, но и готовила себя к профессии. В 17 лет я окончила среднюю школу, в 22 года Рижский Авиационный Университет с дипломом инженера-авионика. Я прошла жесткий отбор, и меня приняли в авиакомпанию airBaltic техником, почти шесть лет я чинила самолеты. Я думала, что раз не суждено летать, то, может, я успокоюсь, если хотя бы буду рядом с этими крылатыми машинами. Но я очень заблуждалась! Продолжая работать техником, я все равно искала возможности учиться на пилота. Было не просто, порой очень трудно, иногда не было больше сил бороться. Но я брала себя в руки и двигалась вперед», – рассказывает она.

Юрмальчанка летает уже 19 лет, из них 15 в большой авиации. Общий налет Алины превышает 7500 часов.

Вы садитесь в пассажирское кресло, пристегиваетесь, и тут капитан приветствует вас на борту самолета женским голосом! Скорее всего, вы будете удивлены.

Алина делится своим мнением о том, почему в авиации не так много женщин-пилотов:

«Первая причина, на мой взгляд, – старые стереотипы, особенно на постсоветском пространстве. Со всех сторон звучит: "Не женское это дело, девчонок не берут на пилота". По этой причине многие женщины даже не пытаются стать пилотами – они верят, что все так и есть. На самом деле женщины в авиации работают наравне с мужчинами без всяких поблажек, и это нормально.

Кроме того, женщине-пилоту постоянно нужно доказывать, что она ничем не хуже мужчин. Девчонке надо быть на голову выше ребят по знаниям. Если что-то не получается с первого раза, со всех сторон могут посыпаться колкие замечания типа: "Посадили девчонку за штурвал".

То есть там, где парню ошибки снисходительно прощаются – мол, у всех бывает, девчонке могут сказать: "Тебе же говорили, не твое это дело, а ты полезла". Третья причина - финансовый вопрос».

Мы еще не взлетели, а пилоты уже активно работают!