Латышей не обманули: в Риге состоялось выступление Тимы Белорусских
В отличие от Таллинна, где организатор в последний момент сообщил купившим билеты поклонникам о том, что выступление Тимы Белорусских не состоится, жители Латвии смогли насладится долгожданным выступлением артиста. Стоит также отметить, что протестовавшие перед концертом представители некой организации, не потрудились выяснить, кто должен был выступать на концерте и о чем вообще они поют.
Русский TVNET рассказывает о том, как в субботу, 7 декабря, в рижском клубе Godvil прошло выступление молодого исполнителя из Беларуси Тимы Белорусских.
У каждого поколения свои герои. Таким является кумир современных школьников – Тима Белорусских.
Его концерты – это простое исполнение незамысловатых и добрых песенок про любовь и отношения. Никакого шоу на его концертах нет, хотя есть экран с минимальной визуализацией, взрывы дыма и конфетти.
Ну, а что еще надо 11-13-летним? Да, именно дети этого возраста, а также их родители составляют большую часть посетителей концертов Тимы.
Дети вопят, визжат, выкрикивают его имя и конечно подпевают в голос. «Незабудка», «Мокрые кроссы», «Витаминка», «Аленка» и другие композиции.
В них нет неприличных слов – там все о поцелуях, подростковых отношениях, школе и реалиях, которые понимают только современные дети.
Тут отдельно надо рассказать про исполнителя. На первый взгляд – неказистый, робкий мальчик, который выглядит моложе своих лет. Он бегает из стороны в сторону по сцене, а иногда радостно подпрыгивает. Вся его музыкальная группа – это он и диджей, который ставит песенку за песенкой.
Судя по доступному репертуару в Сети, песен артиста должно было хватить примерно на час. Так оно и вышло. На бис Тима исполнил свой хит «Мокрые кроссы», хотя преимущественно пел не он, а благодарный зал.
Вообще самым долгим был не концерт артиста, а попытка покинуть зал. Некоторые родители очень сильно возмущались и переживали, что им приходится так долго стоять с детьми в очереди. Но стоит отметить, что людей было очень много. Весь первый этаж был заполнен плотно-плотно. Было ясно, что при выходе из клуба получится огромная очередь в гардероб.
Тем не менее, счастливые поклонницы выходили из зала с горящими глазами и улыбками на лицах. Они не только смогли посмотреть на своего кумира живьем, но и снять почти весь концерт на телефон.
Впрочем, то как это происходило можно увидеть в фотоотчете Русского TVNET!
Галерея: концерт Тимы Белорусских