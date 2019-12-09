В семейном кругу: Наталья Водянова нарядила роскошную елку в парижских апартаментах

С наступлением декабря многие нарядили елки в своих домах. В свой выходной этими приятными хлопотами занялась и Водянова. Она поставила в зале живую хвойную красавицу и с помощью стремянки смогла украсить верхние ветки и макушку. Ей помогали младшие сыновья Максим и Роман. Также за происходящим наблюдала бабушка модели Лариса Гавриловна, которая не так давно отпраздновала 90-летие.

Примечательно, что даже дома Наталья ходит не в халате. На этот раз она была облачена в платье с цветочным принтом. Наталья вместе с бабушкой позировала на фоне сверкающей в огоньках елки. Малыши обнимались, тоже явно довольные результатом. Для полной картины не хватало лишь старших детей знаменитости и ее мужа.