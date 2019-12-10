Семь вещей в спальне, которые состарят вас раньше времени

1. Комнатные растения

Везде и повсюду можно услышать, что комнатные растения приносят пользу. Однако фотосинтез, или переработка углекислого газа в кислород, происходит только при дневном свете. В то время как ночью начинается обратный процесс. Так, при отсутствии света растения активно поглощают кислород. Поэтому в спальне его становится гораздо меньше. Как итог - «помятый» внешний вид после сна в помещении «без кислорода».

2. Хлопковые наволочки

Постельное бельё из хлопка выглядит красиво и уютно, а также является натуральным материалом. Однако сон на хлопковой наволочке увеличивает риск образования морщин вокруг глаз и рта. Это происходит из-за жесткости материала. Чтобы сохранить молодость кожи и обезопасить её от заломов, следует спать на шелковых или же атласных наволочках.

3. Телевизор

Чем больше вы смотрите на яркий голубой экран перед сном, тем хуже и меньше спите. Именно поэтому следует размещать телевизор в гостиной или на кухне. Дело в том, что «голубой экран» препятствует выработке гормона сна - мелатонина.

4. Старый матрас

Сложно почувствовать себя отдохнувшим после сна на старом матрасе. Ведь после пробуждения болят спина, шея и поясница. Это может быть вызвано продавленностью матраса. Его необходимо менять не реже, чем раз в шесть лет. Для того чтобы повысить срок службы матраса, используйте наматрасники. Их можно легко постирать или заменить.

5. Ароматические лампы

Любимый расслабляющий аромат делает помещение в разы уютнее. Однако это не актуально для спальни, поскольку в данном помещении особую роль играет свежий воздух - залог здорового сна.

6. Книги и старые газеты

Книги кажутся абсолютно безобидными, но только не в спальне. На них скапливается пыль. В итоге ночью, вместо того чтобы отдыхать, наш организм активно защищается от микробов в воздухе и пыли.

7. Большие механические часы