Барби из ада. 36-летняя мать превратила себя в невесту Сатаны и очень этому рада

Керри Майлз в августе 2018 года ФОТО: CATERS NEWS/Caters News Agency

Тогда, в августе, Керри объявила о сборе 15 000 фунтов на операцию, а уже в ноябре 2018 огорошила Сеть другой новостью: в подпольной клинике, куда она обратилась для увеличения губ, жещнина наткнулась на непрофессионального врача, который вместе с филлерами ввел ей в губы детское масло...

Как она рассказала позже, разрекламированная в интернете клиника выглядела подозрительно:

Это было заброшенное и грязное здание, по нему даже бегала собака.

Однако она отметила, что у косметолога были исключительно хорошие отзывы.

Всего через час губы Майлз опухли, заболели и, по ее словам, напоминали куски сырого мяса. Испуганная женщина позвонила косметологу, но та предложила пациентке отдохнуть, пить больше воды и массировать губы, чтобы придать им нужную форму. Вскоре женщина обратилась в ближайшую клинику с просьбой удалить филлер из губ. Проводивший процедуру доктор заявил ей, что косметолог помимо филлера ввела ей детское масло.

Впрочем, из-за таких неурядиц, от образа культовой куклы для девочек Керри отказываться не намерена. И раз уж не получилось стать единственной настоящей Барби в Великобритании, то почему бы не стать на этот раз точно единственной сатанинской Барби? 36-летняя Керри, недолго думая, превратила себя в готическую версию куклы...

ФОТО: Caters News Agency/Caters News Agency

А после, для полного завершения образа, перекрасилась с брюнетку, и выбросила из шкафа всю розовую одежду. Теперь — только кожа, латекс и заклепки!

ФОТО: Caters News Agency/Caters News Agency

Судя по всему, теперь Керри наконец-то комфортно в ее образе. Потратив 28 000 фунтов на все улучшения своей внешности, британка проводит свободное время на кладбищах, занимается колдовством и играет с доской Уиджи.

ФОТО: Caters News Agency/Caters News Agency