Запись с камеры видеонаблюдения: люди снесли стенд с футболками и кепками эстонского иллюзиониста Александра Замашка

«Запись с камеры видеонаблюдения. У нас на концерте в холле стоял стенд с нашим мерчем - футболки и кепки MIND F#CK. Как только я попрощался со зрителями и поблагодарил за то, что пришли на шоу, все люди сразу ринулись к выходу, и когда наши ассистенты добрались до стенда, его просто не было. Мы долго пытались понять, как так вышло... Публикуем запись с камеры видеонаблюдения в холле. Оказалось, что наши зрители, так вдохновились шоу программой, что смели всё за 30 секунд. Главное - помнить о безопасности в такие моменты», - написал Замашка у себя на странице в Facebook.