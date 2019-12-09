Врач объяснила, почему гипоаллергенных кошек и собак не существует

«Аллергические реакции бывают не только на шерсть, но и на перхоть животных, слюну, экскременты. В ситуации с кошками еще есть сложность. Они же еще и облизываются. Лизоцим слюны в составе с шерстью — высокоаллергенный компонент», — отметила Бобрикова.