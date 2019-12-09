Елена Степаненко прокомментировала свадьбу Евгения Петросяна с молодой помощницей

Сегодня в СМИ появилась информация о том, что 74-летний юморист Евгений Петросян вновь женился. Его избранницей стала молодая помощница Татьяна Брухунова, роман с которой ему приписывали уже давно, пишет Экспресс газета.
По некоторым данным, влюбленные поженились в начале декабря этого года. Сами новоиспеченные супруги пока что слухи о своем бракосочетании не комментируют, однако в микроблоге Татьяны появилось фото букета из белых цветов, который поразительно похож на свадебный. Поклонники Брухуновой поздравляют ее со свадьбой, но пока что девушка упорно хранит молчание.
Журналисты же связались с экс-супругой Петросяна Еленой Степаненко и попросили ее прокомментировать свадьбу бывшего мужа. Елена сообщила, что не в курсе того, что происходит в личной жизни Евгения Вагановича.
Я не в курсе. Если это действительно правда, я желаю им счастья!
- сообщила Степаненко для Super.ru.
Напомним, что Степаненко и Петросян были женаты 33 года, но развелись в прошлом году. По слухам, супруги подали на развод именно из-за романа юмориста со своей помощницей. Татьяна же ранее рассказывала в одном из своих редких интервью, что Елена и Евгений уже долгие годы не жили как супруги, а были скорее партнерами по бизнесу.