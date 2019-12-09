Как правильно вешать туалетную бумагу, к себе или от себя: патент 1891 года ставит точку в вечном споре

И мы все готовы спорить до посинения, как правильно вешать рулон туалетной бумаги. Однако не так давно диспут был разрешен при помощи патента, зарегистрированного в далеком 1891 году. Давайте уже поставим точку в этом вопросе.

Именно этот рисунок художник из Лиссабона Жоао Роша поставил на обложку своей книги «Есть два типа людей» о наших различиях в привычках и быту.

Проблема, кстати, не надуманная. Как показывают исследования, разные мнения по поводу размещения рулона служат частой причиной споров в семьях или общежитиях. Была забавный случай: не так давно одна дама рассказала, что выложила снимок из ванной на сайте знакомств, так ей больше 20 мужчин написали только для того, чтобы указать: у вас туалетная бумага неправильно висит. Проводились масштабные опросы и 52% респондентов предпочитают, чтобы бумага висела перед рулоном (к себе), 8% - нет дела, а остальные голосуют за положение «от себя».

Доводы за и против приводятся многообразные и самые разные. Но! Некоторое время назад в интернете наконец-то всплыл старый патент, который демонстрирует позицию изобретателя – Сета Уилера. Не он придумал туалетную бумагу, но именно он решил выпускать её в рулонах и додумался до перфорации, позволяющей легко отрывать отдельные листики. Свой патент на рулон предприниматель из Нью-Йорка зарегистрировал в 1883 году.

Изображение: общественное достояние.

В 1891 году отдельным изобретением мистер Уилер оформил перфорацию. В том патенте мы и наблюдаем держатель для рулона. В документе четко видно, что бумага свисает перед рулоном, то есть концом наружу, от стены.