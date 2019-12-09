Рэперов HammAli & Navai обстреляли после концерта

Александр Громов и Наваи Бакиров, выступающие в рэп-дуэте HammAli & Navai, находятся в гастрольном туре. Однако их очередной концерт едва не закончился трагедией.

По информации СМИ, 8 декабря музыканты должны были выйти на сцену в Липецке, но шоу сорвалось из-за сообщения о заложенной бомбе. Якобы неизвестные заминировали ночной клуб, в котором планировали выступить артисты. В результате сотрудникам спецслужбы пришлось срочно эвакуировать около 500 человек.

На этом несчастья рэперов не закончились. Говорят, что после сорванного концерта за их Mercedes начал вести слежку водитель Lada Priora. Злоумышленник ехал вслед за исполнителями, пока вдруг не прозвучали выстрелы. Как передают источники, иномарку обстреляли из травматического оружия. Александр и Наваи уже обратились в правоохранительные органы с целью выявить личность преступника.