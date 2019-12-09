Пн, 9.12.2019
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Давно не виделись! Эстонская живая Барби похудела на 50 килограммов и стала настоящей красоткой
ФОТО!

ФОТО: Instagram

Имя Анне Смит, которую СМИ прозвали живой Барби, надолго пропало из светской хроники. И это не увидительно...

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

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Несколько лет назад, а если быть точнее, то в 2017 году, про Анне Смит не писал только ленивый. Она же, в свою очередь, постоянно давала для этого поводы: то опубликует излишне откровенное фото, то пиявок на себя налепит, то раба в подарок на день рождения получит... 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

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Эпатировать публику Анне прекратила в 2018 году, когда начала свою борьбу за идеальную фигуру.

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

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В интервью она рассказывала, что похудение дается ей нелегко, однако она не собирается отказываться от заданной цели и упрямо идет вперед. И у нее это действительно получается! Сейчас, скинув 50 килограммов, Анне как никогда ранее довольна собой. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

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Впрочем, своим вкусам Анне не изменила. Девушка до сих пор отдает предпочтение несколько вызывающим нарядам, обожает кожаную одежду и короткие юбки. 

Сейчас Анне все также увлечена спортом, как и несколько лет назад, когда начался ее нелегкий путь к идеальной фигуре. Пожелаем ей удачи!

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

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