Быстро и решительно: как правильно встретить Новый 2020 год Крысы

Новый 2020 год Крысы

Символом Нового 2020 года по восточному календарю стала Металлическая крыса. По прогнозам, в новом году нужно будет принимать ответственные решения быстро и решительно. Но это не означает, что к делам можно относиться несерьезно: крыса — животное проворное и рассудительное. Она любит находиться в кругу друзей и веселья, но вот роскошному ресторану или отелю предпочтет уютные посиделки. Не стоит забывать и о том, что Новый год прежде всего семейный праздник, и встречать его нужно с родными и близкими.

Тенденции в оформлении интерьера распространяются и на новогодние украшения. Металлическая Крыса любит белый цвет, сверкающие бриллианты, благородное серебро и изумруды. Поэтому дом лучше декорировать украшениями именно этих цветов. Еловые ветки, блестящая новогодняя мишура обеспечат нужную атмосферу для встречи. В то же время разбавить монохром можно предметами интерьера ярко-красного цвета, в котором выполнены знаменитые китайские фонарики. Алые новогодние пледы и скатерти помогут встретить Новый год во всеоружии.

2020-й - високосный год. Принято считать, что год будет сложным и несчастливым, но если вы покажете целеустремленность и готовность к преодолению преград с первого удара курантов, Крыса оценит вашу решимость по достоинству и будет оберегать весь год. Кроме того, металл поможет в борьбе с проблемами и послужит щитом между вами и всем плохим в новом году.

Что готовить и ставить на стол в Новый 2020 год Крысы

Для того, чтобы Крыса была благосклонно настроена к вам, ее непременно нужно задобрить, Как же встречать Новый 2020 год и что поставить на стол для удовольствия Крысы? Прежде всего на столе должна присутствовать крупа. Каша — не самый привычный атрибут новогоднего стола, но тем не менее, блюда из риса и пшена станут отличным дополнением к гарниру или альтернативой для надоевших салатов. Если вы все же не намерены варить кашу на Новый год, то рекомендуется поставить на стол сухую крупу в красивой вазе для привлечения внимания юркого зверька. Также на столе обязательно должны присутствовать несколько видов сыра, ведь это любимый деликатес Крысы.

В чем встречать Новый 2020 год Крысы

Еще один способ порадовать символ года и получить приятный подарок от судьбы — тщательно выбрать, в чем встречать Новый 2020 год. Для вечеринок лучше выбрать наряды цвета металлик, состоящие из пайеток и блесток платья — они актуальны каждый сезон и продаются в большинстве магазинов. Блистать на вечеринке поможет золотой цвет наряда или аксессуаров.