Новый год по фэншуй: куда поставить елку?

Согласно фэн-шуй, наш дом разделяется на четыре особых сектора: семья и любовь, здоровье, богатство и карьера, знания и путешествия. В зависимости от того, в каком секторе вы поставите елку, вы сможете привлечь удачу в той или иной сфере жизни. Не забудьте также правильно нарядить елку, потому что это тоже очень важно.

Зона семьи и любви

Семья и любовь в 2020 году стоят превыше всего. Это значит, что самую большую и красивую елку необходимо поставить в спальне. Если вы собираетесь поставить только одну елку, ее стоит расположить именно в этой части вашего дома.

Если вы уже нашли вторую половинку, то можно поставить две маленькие парные ёлки у изголовья кровати с украшениями белого и красного цвета. Если вы пока находитесь в поисках, то елку лучше ставить в углу и ближе к выходу. Дополнить образ елки можно украшениями в виде дракона — символа верности, любви и благополучия.

Зона здоровья

Зона здоровья будет одной из самых важных. Она чаще всего находится на пересечении всех комнат или на кухне. Именно в этих местах можно поставить елку.

Это может быть высокая и нарядная елка, на которой должно быть большое количество светлых игрушек и украшений, так как 2020 — год Белой Крысы. Крыса символизирует заботу о здоровье, причем не только о своем, но и о здоровье своих близких. Рядом можно поставить фигурку черепахи или слона.

Зона карьеры и богатства

Эта зона в большинстве квартир и домов находится в прихожей. 2020 год Металлической Крысы сделает данную сферу второстепенной, но вы можете поставить там елку, если хотите, чтобы финансовая удача не обходила вас стороной.

В прихожей можно поставить маленькую елку с украшениями в виде денег, монет. Рядом можно поместить фигурку Хотэя, тигра или жабы, чтобы активировать зону финансов и встретить Новый год на позитивной финансовой волне.

Зона знаний и путешествий

Она находится в гостиной и на пересечении гостиной с прихожей. Именно там стоит расположить елку, если в будущем году вы хотите больше путешествовать, открывать для себя новые места, стать успешнее в учебе, найти новое хобби, интересы, увлечения.

Это второстепенная сфера, поэтому елка должна быть меньше размером, нежели в более важных зонах, которые мы описали выше. Украсить елку в таком случае лучше фотографиями красивых мест и стран, серыми игрушками и различными сувенирами.