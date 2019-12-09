Новый год по фэншуй: куда поставить елку?

Эксперты в области фэн-шуй считают, что от того, куда вы поставите елку, будет зависеть ваша удача в новом году. Наши советы помогут вам выбрать правильное место для главного талисмана предстоящих праздников, пишет Dailyhoro.
Согласно фэн-шуй, наш дом разделяется на четыре особых сектора: семья и любовь, здоровье, богатство и карьера, знания и путешествия. В зависимости от того, в каком секторе вы поставите елку, вы сможете привлечь удачу в той или иной сфере жизни. Не забудьте также правильно нарядить елку, потому что это тоже очень важно.
Зона семьи и любви
Семья и любовь в 2020 году стоят превыше всего. Это значит, что самую большую и красивую елку необходимо поставить в спальне. Если вы собираетесь поставить только одну елку, ее стоит расположить именно в этой части вашего дома.
Если вы уже нашли вторую половинку, то можно поставить две маленькие парные ёлки у изголовья кровати с украшениями белого и красного цвета. Если вы пока находитесь в поисках, то елку лучше ставить в углу и ближе к выходу. Дополнить образ елки можно украшениями в виде дракона — символа верности, любви и благополучия.
Зона здоровья
Зона здоровья будет одной из самых важных. Она чаще всего находится на пересечении всех комнат или на кухне. Именно в этих местах можно поставить елку.
Это может быть высокая и нарядная елка, на которой должно быть большое количество светлых игрушек и украшений, так как 2020 — год Белой Крысы. Крыса символизирует заботу о здоровье, причем не только о своем, но и о здоровье своих близких. Рядом можно поставить фигурку черепахи или слона.
Зона карьеры и богатства
Эта зона в большинстве квартир и домов находится в прихожей. 2020 год Металлической Крысы сделает данную сферу второстепенной, но вы можете поставить там елку, если хотите, чтобы финансовая удача не обходила вас стороной.
В прихожей можно поставить маленькую елку с украшениями в виде денег, монет. Рядом можно поместить фигурку Хотэя, тигра или жабы, чтобы активировать зону финансов и встретить Новый год на позитивной финансовой волне.
Зона знаний и путешествий
Она находится в гостиной и на пересечении гостиной с прихожей. Именно там стоит расположить елку, если в будущем году вы хотите больше путешествовать, открывать для себя новые места, стать успешнее в учебе, найти новое хобби, интересы, увлечения.
Это второстепенная сфера, поэтому елка должна быть меньше размером, нежели в более важных зонах, которые мы описали выше. Украсить елку в таком случае лучше фотографиями красивых мест и стран, серыми игрушками и различными сувенирами.
2020 год будет високосным, поэтому очень важно правильно его встретить, чтобы избежать неприятностей. Пусть новогодние праздники станут для вас ярким и приятным временем, в которое ваши близкие будут рядом, а неудачи уйдут в сторону.