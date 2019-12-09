Русская любовница Тилля Линдеманна: «Одной подруги ему всегда было мало!»

На севере Москвы, в районе Речного вокзала, находится небольшой салон красоты – изысканно оформленный, по-домашнему уютный. Однако фоном там звучат вовсе не девчачьи хиты из romantic collection. Каждый день клиентки студии делают процедуры под рев немецких рокеров Rammstein. Сначала это удивляет, но постоянных гостей заведения – вовсе нет. Одна из мастеров по маникюру — симпатичная блондинка Анна. У нее шикарная фигура (по совместительству девушка работает тренером по фитнесу), на теле – много татуировок. Она не скрывает, что набила их за несколько лет романа с лидером любимой группы – Тиллем Линдеманном.

«Сейчас наши отношения уже закончились, и мне нет смысла скрывать эту историю, потому что ничего плохого о Тилле я сказать не могу, только хорошее, — улыбается Аня. – Теперь я «остепенилась», у меня есть молодой человек, он обо всем в курсе. Но это были почти четыре года абсолютно сумасшедшей жизни и бесконечных приключений, о которых, наверное, даже внукам будет стыдно рассказать».

До знакомства с Линдеманном Анна возглавляла московский фан-клуб Rammstein, и во время визитов группы в Россию (не только в столицу) она имела доступ в гримерку брутального немца. Как это ни странно, он довольно открытый человек, с большим уважением относится в поклонницам, которые следуют за ним по всем городам, а кто-то и по всему миру. К красавице-блондинке из Москвы Тилль отнесся не только с уважением. Между ними вспыхнула страсть: не с первого взгляда, но уже со второго свидания.

«Конечно, Тилль не предлагал мне переехать к нему в Германию и варить его любимые русские борщи, — вспоминает Анна. – Я стала ездить с ним на гастроли по всему миру, и это было похоже на какой-то бесконечный праздник, чаще всего на Хэллоуин! Он был безудержным в сексе и еще более безудержным в баре… Иногда это очень мешало работе. Однажды я не могла добудиться его после безумной ночи, он просто отказывался вставать за час до саундчека. Организаторы срывались на мне, потому что я была единственной из всего коллектива, кто был «в себе». Тилль никогда не оправдывался за такое поведение, и ему всегда все сходило с рук. Потому что он лучший в мире музыкант и потрясающий мужик!»

По словам Анны, она никогда не жила в мире иллюзий и понимала, что она для Линдеманна – не единственная.

«Он не был женат, но в Берлине у него была постоянная девушка, — вспоминает бывшая возлюбленная рокера. – Конечно, я не могла повесить на него камеру гоу-про и отслеживать все, чем он занимается без меня. Но Тилль и не скрывал, что одной подруги ему всегда мало, но он готов любить каждую из них, как умеет».

Светлана Лобода, с которой лидер Rammstein познакомился в 2017 году на фестивале «Жара» в Баку, наверное, не так легко согласилась быть главной звездой его гарема.

«На том фестивале мы были вместе, — говорит Анна. – После того, как он увидел Лободу, показалось, что сошел с ума. Мне было очевидно, что между ними искра, как и всем окружающим. Но тушить ее я уже и не собиралась. Не хочу уподобляться нашим знаменитостям и сочинять, что «Лобода увела у меня любимого» или что-то такое. Мне это совсем не надо. Просто к тому моменту я, честно говоря, устала от такого образа жизни. Так все само собой и закончилось».