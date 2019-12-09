Пн, 9.12.2019
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«Русская Кардашян» похвасталась аппетитными ягодицами в обтягивающих легинсах

Анастасия Квитко

ФОТО: Скриншот с видео

Анастасия Квитко, получившая прозвище «русская Кардашян» благодаря своим внушительным формам, вновь доказала, что не зря ее так прозвали, пишет Пятый канал.

Модель прогулялась в невероятно сексуальном образе. Девушка разместила ролик в Instagram, на котором предстала в обтягивающих легинсах, коротком откровенном топике и бейсболке. Причем человек, который снимал это видео, делал акцент именно на аппетитных ягодицах Квитко.

Поклонники Insta-дивы забросали «русскую Кардашьян» восхищенными комментариями. И, как обычно, среди фолловеров Квитко, особую активность проявила мужская половина аудитории.

Потрясающая,

Какие формы! Ты богиня!

Боже, скажи свой номер!

— писали пользователи.

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