«Русская Кардашян» похвасталась аппетитными ягодицами в обтягивающих легинсах

Модель прогулялась в невероятно сексуальном образе. Девушка разместила ролик в Instagram, на котором предстала в обтягивающих легинсах, коротком откровенном топике и бейсболке. Причем человек, который снимал это видео, делал акцент именно на аппетитных ягодицах Квитко.