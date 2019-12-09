Видео первого выхода в свет годовалого сына Дмитрия Маликова умилило пользователей

По словам старшей сестры, два года назад она мечтала о появлении братика и походах с ним на праздник к Деду Морозу.

И вот, спустя два года, мы на новогодней елке и поем Деду Морозу „Облака, белогривые лошадки“. С ума сойти! Это так круто!

В кадре Марк принимает подарок из рук Деда Мороза. Мальчику досталась большая машина. Поначалу малыш не верит, что красочный презент предназначен для него, и скромно ощупывает предмет. В итоге он в благодарность обнимает Дедушку и хлопает в ладоши.