Пн, 9.12.2019
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Видео первого выхода в свет годовалого сына Дмитрия Маликова умилило пользователей

Дмитрий Маликов с сыном на отдыхе

ФОТО: Instagram

Видео первого выхода в свет годовалого сына Дмитрия Маликова покорило поклонников. Ролик разместила на своей странице в Instagram дочь певца Стефания. Вместе с маленьким Марком она посетила предновогоднюю елку, пишет Пятый канал.

По словам старшей сестры, два года назад она мечтала о появлении братика и походах с ним на праздник к Деду Морозу.

И вот, спустя два года, мы на новогодней елке и поем Деду Морозу „Облака, белогривые лошадки“. С ума сойти! Это так круто!

— поделилась она с подписчиками.

В кадре Марк принимает подарок из рук Деда Мороза. Мальчику досталась большая машина. Поначалу малыш не верит, что красочный презент предназначен для него, и скромно ощупывает предмет. В итоге он в благодарность обнимает Дедушку и хлопает в ладоши.

Как трогательно!

Сладкий человечек;

Какая прелесть! Марк — молодец такой, поцеловал Дедушку Мороза и вы, Стефания, такая умница и красавица Замечательное видео!

— ответили в комментариях.

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