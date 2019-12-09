Нарва перед Рождеством превратилась в сказку! Смотрите, как украшен этот город к праздникам

Восточный приграничный город Эстонии украшен, как всегда, с душой. Много мест, где можно пофотографироваться и туристам, и городским жителям. Несколько ярких елочек - на Петровской площади и у крупных торговых центров - Astri и Fama. Любимая туристами надпись «Нарва» рядом с пограничным переходом также украшена. В этом году короной. Уверены, что это далеко не все декорации города, но основная часть точно попала в кадр. Рядом с монументом шахматисту Паулю Кересу есть веселый и большой снеговик из огней.

Российский Ивангород пока не так ярко украшен, как Нарва, там работы по превращению города в сказку только начинаются, потому что россиянам до праздников осталось больше дней, чем нам.