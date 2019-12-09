«Снимал по 280 000 евро с карточки»: сестра Жанны Фриске рассказала, как Шепелев готовился к смерти певицы

По словам сестры скончавшейся в 2015 году певицы Жанны Фриске Натальи, гражданский муж артистки телеведущий Дмитрий Шепелев готовился к уходу знаменитости из жизни, пишет Topnews.
В эфире программы «Звезды сошлись» на канале НТВ Наталья Фриске заявила, что Дмитрий Шепелев снимал с кредитных карт своей гражданской жены по 20 миллионов рублей в неделю (280 000 евро). В результате после смерти певицы на ее счетах не осталось денег.
«Он готовился к смерти Жанны очень тщательно. Он подготавливал себе мягонькое местечко. Все карточки от счетов были у него. Жанна лежала в Германии. Нам звонил ее продюсер, которому приходили все сообщения, и слезно умолял: «Заберите кредитные карты у Шепелева». Когда Жанна находилась под морфием, он заставил ее написать доверенность, чтобы распоряжаться ее счетами», - сказала сестра Жанны Фриске.