Пн, 9.12.2019
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«Снимал по 280 000 евро с карточки»: сестра Жанны Фриске рассказала, как Шепелев готовился к смерти певицы

Дмитрий Шепелев и Жанна Фриске в 2011 году

ФОТО: Mudrats Alexandra / ITAR-TASS

По словам сестры скончавшейся в 2015 году певицы Жанны Фриске Натальи, гражданский муж артистки телеведущий Дмитрий Шепелев готовился к уходу знаменитости из жизни, пишет Topnews.

В эфире программы «Звезды сошлись» на канале НТВ Наталья Фриске заявила, что Дмитрий Шепелев снимал с кредитных карт своей гражданской жены по 20 миллионов рублей в неделю (280 000 евро). В результате после смерти певицы на ее счетах не осталось денег.

«Он готовился к смерти Жанны очень тщательно. Он подготавливал себе мягонькое местечко. Все карточки от счетов были у него. Жанна лежала в Германии. Нам звонил ее продюсер, которому приходили все сообщения, и слезно умолял: «Заберите кредитные карты у Шепелева». Когда Жанна находилась под морфием, он заставил ее написать доверенность, чтобы распоряжаться ее счетами», - сказала сестра Жанны Фриске.

Она отметила, что семья артистки никогда не ставила перед собой цель забрать сына Жанны Фриске Платона себе. Они лишь хотели забирать его на выходные и иногда возить за границу. «Шепелев летом встретился в Италии с Ольгой Орловой. Он с ней даже не поздоровался. А она, между прочим, на нейтральной стороне. Он очень обидчивый, что-то его задело, поэтому он не собирается с нами мириться», - уверена Наталья.
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