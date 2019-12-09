«Снимал по 280 000 евро с карточки»: сестра Жанны Фриске рассказала, как Шепелев готовился к смерти певицы

Она отметила, что семья артистки никогда не ставила перед собой цель забрать сына Жанны Фриске Платона себе. Они лишь хотели забирать его на выходные и иногда возить за границу. «Шепелев летом встретился в Италии с Ольгой Орловой. Он с ней даже не поздоровался. А она, между прочим, на нейтральной стороне. Он очень обидчивый, что-то его задело, поэтому он не собирается с нами мириться», - уверена Наталья.