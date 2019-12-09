Веселые журналисты порталов Limon и Krasotka приглашают читателей на каток!

Розыгрыш продлится с 9 по 16 декабря.

Наш праздник 17 декабря начнется в 18:00. В программе – общение с журналистами порталов Limon и Krasotka, розыгрыши и призы, и, конечно же, веселое катание на коньках в волшебной атмосфере Старого города на катке Uisupark (ул. Харью, 32).

Многолетний партнер нашей праздничной акции – www.uisupark.ee. Каток под открытым небом на улице Харью – уникальный pop-up каток в сердце древнего Таллинна. Он открывается в начале декабря и закрывается в конце марта или начале апреля при наступлении весны. Расположенный рядом с исторической церковью Нигулисте на улице Харью каток – это классическая ледовая площадка под открытым небом, приглашающая покататься на коньках как местных жителей, так и туристов.

Уютное освещение, приятная музыка и теплое кафе, в котором можно посидеть и отогреться, – все для получения незабываемого впечатления от катания на коньках. Эмоции, получаемые от навеянной дыханием истории ледовой площадки, невозможно сравнить ни с чем – этот поистине сказочный опыт запомнится на всю жизнь! Любите кататься на коньках? Обязательно посетите катки Uisupark в Нымме (Раудтеэ, 73) и Мустамяэ (Вильде, 69).

Для участников праздника портала Limon на месте – множество розыгрышей! В этом году Limon и Krasotka подарят гостям подарки от эстонских брэндов:

Чтобы Новый год был сладким! Экологически чистые конфеты ручной работы от кампании Magusameistrid – päris.ee, которая использует для своих конфет только проверенные, экологически чистые и сертифицированные ягоды, какао и орехи.

Чтобы встретить 2020 год во все красе! Набор от эстонского бренда природной спа-косметики loond°. Все продукты компании сертифицированы, многие из них содержат лечебную биоактивную грязь из Вярска, которая выводит токсины и способствует омоложению.

Чтобы восстановиться после праздников! Шикарный набор косметики от уже зарекомендовавшего себя эстонского бренда Berrichi, который уже успел получить несколько косметических премий. Его кремы содержат уникальный коктейль из азиатских водорослей и масел.