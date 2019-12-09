Айза Анохина: «Я спокойно рассказала сыну о сексе»

Айза Анохина воспитывает двоих сыновей. Бизнесвумен призналась, что старается быть предельно открытой с мальчиками, при этом приучает их к максимальной самостоятельности и хочет, чтобы они учились на своих ошибках, пишет Стархит.
34-летняя Айза Анохина откровенно рассказывает подписчикам об отношениях с мужем, неудачах в работе и поведении детей. Сегодня она решила посвятить поклонников в подробности взаимоотношений с детьми. Так, бизнесвумен серьезно поговорила с девятилетним сыном Сами на взрослые темы.
Как я рассказала Сэму о сексе? Да спокойно! Без аистов, капусты и прочей чепухи, которую втирали нам в СССР. Сказала как есть! Есть мужчина и есть женщина, они влюбляются, занимаются любовью, у них рождается ребенок, если не предохраняться. И да, я добавила, что сексом не только для рождения детей занимаются, и не только те, кто влюбляется,
— сообщила Анохина.
Знаменитость добавила, что старается дать ребенку как можно больше информации из взрослой жизни. Айза уже объяснила первенцу, что такое наркотики, алкоголь и заболевания, которые передаются половым путем.
Я расположила к себе Сэма максимально. У нас даже есть правило, что за жесткие нарушения или хулиганство я не ругаю, если тот во всем сознается. Мы разговариваем, он осознает свою вину и учится на своих ошибках, а не боится меня. Страх — это не воспитание!
— отметила она.
Напомним, что в 2008 году Айза вышла замуж за рэпера Гуфа. Через два года у пары родился сын Сами, но вскоре влюбленные расстались. Четыре года назад теледива сыграла свадьбу во второй раз. Ее избранником стал серфер Дмитрий Анохин. Через год после бракосочетания на свет появился Элвис.