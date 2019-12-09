Айза Анохина: «Я спокойно рассказала сыну о сексе»

Как я рассказала Сэму о сексе? Да спокойно! Без аистов, капусты и прочей чепухи, которую втирали нам в СССР. Сказала как есть! Есть мужчина и есть женщина, они влюбляются, занимаются любовью, у них рождается ребенок, если не предохраняться. И да, я добавила, что сексом не только для рождения детей занимаются, и не только те, кто влюбляется,