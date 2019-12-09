Девять анализов, которые должен сдавать каждый, кто не хочет болеть

Для тех, кто следит за своим здоровьем, вопрос, зачем планово сдавать анализы, даже не стоит. И взрослым, и детям рекомендуется сдавать их раз в год, если нет тревожных симптомов.
Но вот список анализов отличается в зависимости от возраста и наличия хронических проблем со здоровьем. Наиболее полный пакет анализов назначает семейный врач — и только врач может ставить диагноз.
Но есть общие рекомендации для людей старше 35 лет. Вот они:
Болезни сердечно-сосудистой системы
Надо сдавать: общий и биохимический анализ крови.
Как часто: два раза в год.
Важные показатели:
Самый важный — уровень холестерина в крови. Высокий уровень холестерина говорит о риске развития атеросклероза и ишемической болезни сердца.
- Норма для общего холестерина — 3,61–5,21 ммоль/л.
- Уровень «плохого» холестерина (ЛПНП) — 2,250–4,820 ммоль/л.
- Уровень «хорошего» холестерина (ЛПВП) — 0,71–1,71 ммоль/л.
Также важны:
АЛТ (аланинаминотрансфераза) и АСТ (аспартатаминотрансфераза) — повышение этих показателей говорит о проблемах с мышечными клетками сердца, возникновении инфаркта миокарда.
- Норма АЛТ у женщин — до 31 Ед/л, у мужчин — до 41 Ед/л.
- Норма АСТ у женщин — до 31 Ед/л), у мужчин — до 35–41 Ед/л.
- С-реактивный белок — показатель воспалительного процесса или некроза тканей.
- Норма для всех — менее 5 мг/л.
Тромбозы
Надо сдавать: коагулограмма.
Как часто: один раз в год.
Важные показатели:
- АЧТВ (промежуток времени, за который образуется сгусток крови) — 27–49 сек.
- Протромбированный индекс (соотношение времени свёртывания плазмы и времени свёртывания контрольной плазмы) — 95–105%.
- Фибриноген (первый фактор свёртывающей системы крови) — 2,0–4,0 г/л, или 5,8–11,6 мкмоль/л.
- Тромбоциты — 200–400 × 109/л.
Сахарный диабет
Надо сдавать: анализ крови на сахар.
Как часто: 2 раза в год.
Важный показатель:
- Уровень глюкозы в крови: норма — 3,3–5,5 ммоль/л.
Надо сдавать: анализ крови на гликированный гемоглобин.
- Норма — меньше 6%.
- 6,0–6,5% — повышенный риск развития сахарного диабета и его осложнений.
Онкологические заболевания
Анализы после 40 лет надо сдавать олин раз в два года.
Колоректальный рак
Надо сдавать: анализ кала на скрытую кровь
Наличие крови свидетельствует о скрытых кровотечениях из нижних отделов желудочно-кишечного тракта, которые могут указывать на наличие опухоли.
Рак шейки матки
Надо сдавать: цитологический мазок из шейки матки, который берётся во время гинекологического осмотра.
Показывает предраковыми изменениями в слизистой оболочке шейки матки — ЦИН (цервикальная интраэпителиальная неоплазия).
Лейкоз (рак крови)
Надо сдавать: общий анализ крови.
При лейкозах изменяется количество лимфоцитов (может быть выше или ниже, но никогда не бывает нормальным). Падает уровень тромбоцитов (может быть в 4–5 раз ниже нижней границы нормы). СОЭ при лейкозах значительно увеличивается.
Заболевания желудочно-кишечного тракта
Надо сдавать: копрограмма.
Как часто: один раз в два года.
Позволяет выявить болезни кишечника, желчевыводящей системы, поджелудочной железы.
Для диагностики хеликобактерной инфекции, которая является причиной гастритов и язв желудка, используется уреазный дыхательный тест (одним из продуктов метаболизма бактерии Helicobacter pylori является уреаза).
Эндокринные заболевания
Надо сдавать: анализ крови на гормоны щитовидной железы.
Как часто: один раз в год или после сильных стрессов.
Важный показатель:
- ТТГ (тиреотропный гормон) — основной регулятор работы щитовидной железы, который вырабатывается гипофизом.
- Норма — 0,4–4,0 мЕд/л.
Повышенный уровень ТТГ крови может свидетельствовать о гипотиреозе — заболевании щитовидной железы (вырабатывается недостаточное количество гормонов). Пониженный уровень ТТГ называется тиреотоксикозом и характеризуется избытком гормонов щитовидной железы в организме, что может привести к нарушению в работе нервной системы, а также нарушить работу клеток, отвечающих за правильный ритм сердца.
Болезни почек и мочевыводящих путей
Надо сдавать: анализ мочи общий.
Как часто: два раза в год.
Важный показатель:
- Концентрация белка. Она должна быть ниже 0,140 г/л.