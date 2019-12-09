Девять анализов, которые должен сдавать каждый, кто не хочет болеть

Но вот список анализов отличается в зависимости от возраста и наличия хронических проблем со здоровьем. Наиболее полный пакет анализов назначает семейный врач — и только врач может ставить диагноз.

Но есть общие рекомендации для людей старше 35 лет. Вот они:

Болезни сердечно-сосудистой системы

Надо сдавать: общий и биохимический анализ крови.

Как часто: два раза в год.

Важные показатели:

Самый важный — уровень холестерина в крови. Высокий уровень холестерина говорит о риске развития атеросклероза и ишемической болезни сердца.

Норма для общего холестерина — 3,61–5,21 ммоль/л.

Уровень «плохого» холестерина (ЛПНП) — 2,250–4,820 ммоль/л.

Уровень «хорошего» холестерина (ЛПВП) — 0,71–1,71 ммоль/л.

Также важны:

АЛТ (аланинаминотрансфераза) и АСТ (аспартатаминотрансфераза) — повышение этих показателей говорит о проблемах с мышечными клетками сердца, возникновении инфаркта миокарда.

Норма АЛТ у женщин — до 31 Ед/л, у мужчин — до 41 Ед/л.

Норма АСТ у женщин — до 31 Ед/л), у мужчин — до 35–41 Ед/л.

С-реактивный белок — показатель воспалительного процесса или некроза тканей.

Норма для всех — менее 5 мг/л.

Тромбозы

Надо сдавать: коагулограмма.

Как часто: один раз в год.

Важные показатели:

АЧТВ (промежуток времени, за который образуется сгусток крови) — 27–49 сек.

Протромбированный индекс (соотношение времени свёртывания плазмы и времени свёртывания контрольной плазмы) — 95–105%.

Фибриноген (первый фактор свёртывающей системы крови) — 2,0–4,0 г/л, или 5,8–11,6 мкмоль/л.

Тромбоциты — 200–400 × 109/л.

Сахарный диабет

Надо сдавать: анализ крови на сахар.

Как часто: 2 раза в год.

Важный показатель:

Уровень глюкозы в крови: норма — 3,3–5,5 ммоль/л.

Надо сдавать: анализ крови на гликированный гемоглобин.

Норма — меньше 6%.

6,0–6,5% — повышенный риск развития сахарного диабета и его осложнений.

Онкологические заболевания

Анализы после 40 лет надо сдавать олин раз в два года.

Колоректальный рак

Надо сдавать: анализ кала на скрытую кровь

Наличие крови свидетельствует о скрытых кровотечениях из нижних отделов желудочно-кишечного тракта, которые могут указывать на наличие опухоли.

Рак шейки матки

Надо сдавать: цитологический мазок из шейки матки, который берётся во время гинекологического осмотра.

Показывает предраковыми изменениями в слизистой оболочке шейки матки — ЦИН (цервикальная интраэпителиальная неоплазия).

Лейкоз (рак крови)

Надо сдавать: общий анализ крови.

При лейкозах изменяется количество лимфоцитов (может быть выше или ниже, но никогда не бывает нормальным). Падает уровень тромбоцитов (может быть в 4–5 раз ниже нижней границы нормы). СОЭ при лейкозах значительно увеличивается.

Заболевания желудочно-кишечного тракта

Надо сдавать: копрограмма.

Как часто: один раз в два года.

Позволяет выявить болезни кишечника, желчевыводящей системы, поджелудочной железы.

Для диагностики хеликобактерной инфекции, которая является причиной гастритов и язв желудка, используется уреазный дыхательный тест (одним из продуктов метаболизма бактерии Helicobacter pylori является уреаза).

Эндокринные заболевания

Надо сдавать: анализ крови на гормоны щитовидной железы.

Как часто: один раз в год или после сильных стрессов.

Важный показатель:

ТТГ (тиреотропный гормон) — основной регулятор работы щитовидной железы, который вырабатывается гипофизом.

Норма — 0,4–4,0 мЕд/л.

Повышенный уровень ТТГ крови может свидетельствовать о гипотиреозе — заболевании щитовидной железы (вырабатывается недостаточное количество гормонов). Пониженный уровень ТТГ называется тиреотоксикозом и характеризуется избытком гормонов щитовидной железы в организме, что может привести к нарушению в работе нервной системы, а также нарушить работу клеток, отвечающих за правильный ритм сердца.

Болезни почек и мочевыводящих путей

Надо сдавать: анализ мочи общий.

Как часто: два раза в год.

Важный показатель:

Концентрация белка. Она должна быть ниже 0,140 г/л.