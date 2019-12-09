Беременна? В Сети обсуждают пышные формы возлюбленной Криштиану Роналду

Возлюбленная Криштиану Роналду, модель Джорджина Родригес, всегда вызывала лишь восторженные комментарии среди поклонников футболиста. Модель обладает шикарной фигурой, которую выгодно подчеркивает соблазнительными нарядами. Однако в этот раз новые снимки Джорджины вызвали бурные обсуждения. Поклонники отмечают, что Родригес поправилась.

Так, на днях модель появилась на светском событии в Teatro alla Scala. Для выхода возлюбленная Роналду выбрала облегающую черную юбку-карандаш, а также белую футболку и босоножки на высоком каблуке. Наряд подчеркнул пышные формы Джорджины, которые стали объектом обсуждения в сети. Более того, некоторые вновь начали предполагать, что Родригес беременна.