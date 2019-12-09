ТОП-10 имен, обладатели которых всегда вытаскивают счастливый билет

Мария

Обладательницы этого имени наделены энергией успеха (не всем так повезло!). Что в любви, что в карьере им сопутствует удача. Все дело в том, что их карма чиста. По характеру Марии добры и прямолинейны, им не свойственны корыстные поступки, они не будут строить козни или мстить кому-то ради забавы. Именно поэтому госпожа Фортуна всегда на их стороне.

Александр

Александр — человек, который по жизни ведет себя осторожно. Он всегда продумывает каждый свой шаг и рассчитывает только на себя. Носители этого имени обладают аналитическим складом ума, часто они добиваются успехов в учебе и карьере, при этом во всех начинаниях им помогает Вселенная. Именно поэтому обладателям этого имени так легко достичь благополучия, главное — только приложить немного усилий.

Елизавета

Елизаветы всегда идут по карьерной лестнице только вперед. А помогают им в достижении поставленных целей связи. Они словно магнитом притягивают к себе полезные знакомства. И, если в нужный момент Лиза не проявит свой характер и прислушается к авторитетному мнению, то ее шансы на успех будут очень высоки. А еще обладательницы имени обладают развитой интуицией, помогающей в принятии верных решений.

Дмитрий

Дмитрий способен решить любую проблему, он легко ориентируется в непростых обстоятельствах и всегда выходит из сложных жизненных ситуаций победителем. Носители этого имени всегда стоят на своем: они не станут подчиняться воле других людей, а это значит, что Дима всего добивается только собственными силами. Удача сопровождает его не на всем пути, но в итоге обстоятельства все равно складываются самым благоприятным образом.

Ирина

Имя Ирина символизирует активность и целеустремленность. Девушке, которую так зовут, очень везет по жизни: она удачно выходит замуж, ее окружают верные друзья, готовые прийти на помощь в любую минуту. Несмотря на все плюсы, есть и минусы: у Ирин часто есть завистники, которые могут негативно повлиять на их судьбу.

Павел

Обладатели этого имени отличаются детской непосредственностью и искренностью, чего так часто не хватает другим людям для счастливой жизни. «Устами младенца глаголет истина», — такой установки придерживаются Павлы. Они быстро находят общий язык с окружающими, что сразу избавляет себя от негатива и зависти. Носители имени эмоциональны, но крайне добры, для них важны семейные ценности и доверие. Удача возвращается к ним бумерангом, ведь они всегда помогают близким и никогда не отказывают в помощи.

Анна

Самое главное в жизни для Анны — самореализация и любовь. И если со вторым пунктом есть некоторые сложности, то по части первого можно не волноваться. Обладательницы имени прилежно учатся в школе и усердно трудятся на работе. А их самоотверженность сполна награждается Вселенной по заслугам. Неожиданные успехи и счастливые повороты в судьбе — ее награда за доброту и целеустремленность.

Николай

Если Николай берется за какое-то дело, то его начинания просто обречены на успех. Он легко решает проблемы, которые возникают на его пути, и комфортно ощущает себя даже в самых трудных жизненных ситуациях. В этом ему помогает не только фортуна, но и собственная смекалка, умение быстро и безошибочно принимать верные решения. А еще Николай никогда не страдает от недостатка внимания противоположного пола, при этом его окружение состоит в большинстве своем из успешных людей, которые положительно влияют на его достижения.

Виктория

Виктория никогда не отступит от своих убеждений и всегда будет следовать установкам, заложенным в ней самой природой. Она отличается непростым нравом, что не всегда нравится окружающим, зато в личной жизни может похвастаться большими успехами. В Виктории сочетается упрямство и застенчивость, что помогает ей справляться с трудностями и обрекает на успех.

Михаил