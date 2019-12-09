Андрей Малахов ушел. Его довел стресс

Ведущий телеканала «Россия-1» сделал резонансное заявление. Журналист сообщил о своем решении прекратить существование журнала «СтарХит». Малахов также снял с себя обязанности главного редактора сайта издания.

По словам Андрея, журнал стал для него важной вехой в карьере, но в последнее время отнимает слишком много сил и времени. В своем прощальном обращении шоумен вспомнил, как всё начиналось и каким видел свое «детище» в начале пути.

«12 лет назад вышел сигнальный номер нашего журнала с предполагаемым названием „Зефир“ — как символ чего-то воздушного, легкого и знакомого всем (потом мы, правда, решили, что StarHit звучит ярче). Бренд „СтарХит“ разрастался, в Москве открылись одноименные кафе, у нас появился свой сайт, который вскоре стал популярным», — сообщил Андрей.

Телеведущий высказал мнение, что сумел собрать команду сотрудников, которым всецело доверял. Он также заявил, что в последнее время не может качественно проверять выходящие материалы, хотя является «лицом» издания. «Время побежало еще быстрее, в моей жизни многое изменилось, появились новые обязанности. Сегодня, когда в скорости подачи информации Интернет опережает рынок печатной продукции, а в сутках по‑прежнему 24 часа, мои возможности для проверки и личного контроля всего выходящего под маркой „StarHit. Журнал Андрея Малахова“ исчерпаны», — признал он.

Ведущий оставляет издание в цифровом формате, но сам покидает его, не дожидаясь 2020 года. «Да, на флоте капитан покидает судно последним, но сейчас, в преддверии новогодних праздников, мой и без того высокий уровень стресса зашкаливает, поэтому три последних номера журнала выйдут без моего участия», — подытожил шоумен.