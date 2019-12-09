Пн, 9.12.2019
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Стоп: красный! Астрологи назвали цвета, которые могут навлечь несчастье в 2020 году

Красное маковое поле. Иллюстративное фото.

ФОТО: Panther Media/Scanpix

У каждого представителя восточного гороскопа есть свой цвет, который желательно избегать в год Металлической Крысы.

Год Металлической Крысы — это год белого цвета, также благоприятен синий.

Астрологи составили палитру цветов, которые нужно избегать в 2020 году каждому представителю восточного гороскопа, сообщает astrorok.ru.

Символу года Крысе лучше отказаться от черного цвета, так как он может принести несчастье. То же самое можно сказать и про Змею.

Рожденным в год Быка, Лошади и Собаки стоит отказаться от зеленого цвета и не использовать его в гардеробе, а также в оформлении интерьера в своей квартире или доме. А белый цвет может стать для них гарантом беззаботного года.

Для Тигра негативным может оказаться голубой, а вот удачу принесет фиолетовый цвет. В частности, его астрологи рекомендуют носить по субботам.

А всегда модного и яркого красного цвета стоит избегать Свинье, Кролику и Обезьяне. Его в принципе не одобряет хозяйка будущего года.

Рожденным в год Дракона не рекомендуется носить вещи оранжевого цвета в 2020 году.

Избегать розового цвета стоит рожденным в год Козы, а фиолетового — в год Петуха.

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