Стоп: красный! Астрологи назвали цвета, которые могут навлечь несчастье в 2020 году

Год Металлической Крысы — это год белого цвета, также благоприятен синий.

Астрологи составили палитру цветов, которые нужно избегать в 2020 году каждому представителю восточного гороскопа, сообщает astrorok.ru.

Символу года Крысе лучше отказаться от черного цвета, так как он может принести несчастье. То же самое можно сказать и про Змею.

Рожденным в год Быка, Лошади и Собаки стоит отказаться от зеленого цвета и не использовать его в гардеробе, а также в оформлении интерьера в своей квартире или доме. А белый цвет может стать для них гарантом беззаботного года.

Для Тигра негативным может оказаться голубой, а вот удачу принесет фиолетовый цвет. В частности, его астрологи рекомендуют носить по субботам.

А всегда модного и яркого красного цвета стоит избегать Свинье, Кролику и Обезьяне. Его в принципе не одобряет хозяйка будущего года.

Рожденным в год Дракона не рекомендуется носить вещи оранжевого цвета в 2020 году.