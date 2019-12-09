Стоп: красный! Астрологи назвали цвета, которые могут навлечь несчастье в 2020 году

У каждого представителя восточного гороскопа есть свой цвет, который желательно избегать в год Металлической Крысы.
Год Металлической Крысы — это год белого цвета, также благоприятен синий.
Астрологи составили палитру цветов, которые нужно избегать в 2020 году каждому представителю восточного гороскопа, сообщает astrorok.ru.
Символу года Крысе лучше отказаться от черного цвета, так как он может принести несчастье. То же самое можно сказать и про Змею.
Рожденным в год Быка, Лошади и Собаки стоит отказаться от зеленого цвета и не использовать его в гардеробе, а также в оформлении интерьера в своей квартире или доме. А белый цвет может стать для них гарантом беззаботного года.
Для Тигра негативным может оказаться голубой, а вот удачу принесет фиолетовый цвет. В частности, его астрологи рекомендуют носить по субботам.
А всегда модного и яркого красного цвета стоит избегать Свинье, Кролику и Обезьяне. Его в принципе не одобряет хозяйка будущего года.
Рожденным в год Дракона не рекомендуется носить вещи оранжевого цвета в 2020 году.
Избегать розового цвета стоит рожденным в год Козы, а фиолетового — в год Петуха.