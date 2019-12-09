«Хочу к тебе на уроки химии»: Брежнева перевоплотилась в сексуальную лаборантку

Неожиданный образ Веры Брежневой в антураже химической лаборатории восхитил ее поклонников в Instagram. Экс-солистка «ВИА Гры» выложила в микроблог кадры из фотосессии для журнала о косметике и парфюмерии, пишет Пятый канал.

На фото певица позирует в обтягивающем серебристом костюме с изображением деталей женского тела. Длинные белокурые волосы она скрыла под коротким рыжим париком. В ее руках и на столе рядом колбы, бюретки и мензурки с разноцветными и бурлящими жидкостями.

«Узнаете? Я не устану вас удивлять и удивлять себя. Чувствую себя юной хулиганкой, когда мне предлагают такие перевоплощения! Вашему вниманию: лаборатория Веры», — написала под фото Брежнева.

Неизвестно, что «нахимичила» на снимках новоявленный владелец бренда косметики, но эксперимент по смене имиджа у нее удался. Фанаты приняли такой жест с восторгом. «Это прекрасно!»; «Перевоплощение — супер! Вам, Верочка, все подходит, ведь красоту ничем не испортишь»; «Я хочу к тебе на уроки химии», — отреагировали в комментариях.