Женщина-пилот назвала приметы, которых боятся летчики

«Мы не используем слово «последний«, заменяем его на «крайний», нас даже доктора на предполетном медосмотре поддерживают, спрашивают, когда был крайний полет», - говорит Ирина.

Также перед полетом не стоит пришивать пуговицы на одежду. А новую форму нельзя надевать на работу сразу, лучше поносить ее немного дома. Для любителей запечатлеть интересные моменты на камеру тоже есть любопытная деталь: пилоты никогда не будут фотографировать или фотографироваться перед вылетом.

Что касается традиций, то пилоту, совершившему свой первый полет, нельзя самому вставать на землю. Летчика выносят из салона, и он должен поцеловать либо колесо самолета, либо лыжу, если воздушное судно маленькое и дело зимой. «У нас самолет небольшой, и можно перед вылетом поприветствовать его, потерев за «носик» или лопасти. И после окончания рейса то же самое», - рассказала Ирина.