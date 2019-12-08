Известный американский 21-летний рэпер скончался в аэропорту Чикаго

Популярный американский рэпер Juice Wrld (настоящее имя Джаред Хиггинс) скончался в аэропорту Чикаго. По заключению врачей, причиной смерти 21-летнего музыканта стал сердечный приступ.

В последнем посте в Instagram, датированным 4 декабря, артист написал, что празднует свой день рождения уже неделю.

Популярность рэперу принес трек Lucid Dreams, который на YouTube посмотрели почти 400 миллионов раз.

Дебютная работа Хиггинса называлась Goodbye & Good Riddance и заняла четвертую строчку в чартах США, но уже следующая - Death Race for Love выстрелила сразу на первое место.